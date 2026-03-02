新創 Anthropic 旗下聊天機器人 Claude 躍蘋果 App下載冠軍

美國總統川普政府2月27日下令政府機關禁用人工智慧（AI）新創公司Anthropic的技術後，該公司旗下AI聊天機器人Claude，隔日（2月28日）晚間便躍居蘋果美國地區的App Store免費應用程式（App）下載排行榜冠軍。

CNBC報導，Anthropic日前拒絕讓旗下模型用於大規模國內監控或全自動武器，登上頭條新聞，帶動Claude人氣攀升。Claude登上榜首的同日，OpenAI的ChatGPT在App Store排名第二，Google的Gemini則位居第四。

Claude過去在消費市場上的受歡迎程度，通常不及其他AI聊天App，但過去一年來，Anthropic作為程式撰寫與一般企業應用模型供應商的地位提高。

市場情報業者Sensor Tower數據顯示，Claude iOS版的App動能在2月轉強，1月30日時在美國尚排在第131名，2月多數時間則是在前20名波動。相較下，ChatGPT在2月多數時間穩居第一。

Anthropic發言人表示，Claude免費用戶數1月以來增加逾六成，付費用戶今年來也翻逾一倍；每日註冊人數則自去年11月以來翻增三倍，上周更是每天刷新歷史紀錄。