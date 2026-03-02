快訊

新創 Anthropic 旗下聊天機器人 Claude 躍蘋果 App下載冠軍

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國總統川普政府2月27日下令政府機關禁用人工智慧（AI）新創公司Anthropic的技術後，該公司旗下AI聊天機器人Claude，隔日（2月28日）晚間便躍居蘋果美國地區的App Store免費應用程式（App）下載排行榜冠軍。

CNBC報導，Anthropic日前拒絕讓旗下模型用於大規模國內監控或全自動武器，登上頭條新聞，帶動Claude人氣攀升。Claude登上榜首的同日，OpenAI的ChatGPT在App Store排名第二，Google的Gemini則位居第四。

Claude過去在消費市場上的受歡迎程度，通常不及其他AI聊天App，但過去一年來，Anthropic作為程式撰寫與一般企業應用模型供應商的地位提高。

市場情報業者Sensor Tower數據顯示，Claude iOS版的App動能在2月轉強，1月30日時在美國尚排在第131名，2月多數時間則是在前20名波動。相較下，ChatGPT在2月多數時間穩居第一。

Anthropic發言人表示，Claude免費用戶數1月以來增加逾六成，付費用戶今年來也翻逾一倍；每日註冊人數則自去年11月以來翻增三倍，上周更是每天刷新歷史紀錄。

聊天機器人 人工智慧 美國

相關新聞

韓出口連九紅 降息壓力減…半導體外銷創高扮成長主力

南韓2月出口動能增強，出口額創歷來同期最高，半導體出口也寫單月新高，緩解央行降息壓力，也進一步印證央行看法，即在維持中性政策立場、審慎觀察金融穩定風險之際，穩健的半導體需求正為經濟提供緩衝。

本周開盤前 五件國際事不可不知

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

OPEC+ 4月增產石油

鑒於中東新一輪衝突可能推高國際油價，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油輸出國組織與盟國（OPEC+）等主要成員國，1日宣布4月原則上恢復增產，每日增產20.6萬桶，但分析師指出目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

比特幣漲破67,000美元

美國和以色列聯手空襲伊朗所引發的地緣政治不確定性，推升比特幣1日盤中漲破68,000美元。

南韓推半價國旅 提振鄉村觀光

南韓當局推出「半價國旅」措施，當地民眾造訪16個人口下滑的鄉村地區，半數旅費可獲補助，每人領取上限為10萬韓元。

波克夏喊依循股神路線 暗示會永久持有蘋果、美國運通、可口可樂、穆迪股票

波克夏（Berkshire Hathaway）新任執行長亞伯（Greg Abel）在首封致股東信表示，將繼續遵循有「股神」稱號的前執行長巴菲特路線，帶領業績繁盛，並暗示會「永久」持有蘋果、美國運通、可口可樂及穆迪等四檔個股，並將長期持有日本商社的股票。

