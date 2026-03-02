快訊

三星拚轉型 AI 驅動工廠 2030年前製造流程引進數位孿生模擬技術

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
三星電子計劃在2030年前將其國內外所有生產設施轉型為AI驅動的工廠。（路透） 莊淳詠
三星電子1日公布雄心勃勃的工業人工智慧（AI）戰略，計劃在2030年前將其國內外所有生產設施轉型為AI驅動的工廠。該公司2日也將在巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）公布這項製造創新願景。

三星電子表示，將在整體製造流程引進數位孿生的模擬技術，涵蓋原料倉儲到生產、出貨等流程，並將部署專門用於品管、生產和物流的AI代理，以強化數據驅動的分析和驗證系統。

三星電子計劃2日在今年MWC期間舉行的三星行動事業高峰會（SMBS），發表這項策略、即基於數位孿生的製造業創新願景，希望藉此提升產品品質和生產效率，並表示將AI廣泛應用於環境健康與安全管理，也將有助改善工作場所的安全。

三星電子並將展示「Galaxy AI」體驗，打算以Galaxy S26系列為核心，打造生態系體驗，使Galaxy AI體驗能無縫整合到Galaxy Buds4系列、Galaxy Book6系列、Galaxy Tab S11和Galaxy Watch8系列等各種裝置上，涵蓋整個Galaxy生態系。三星電子表示，將把Galaxy S26的AI代理應用於製造業創新。

三星電子將努力在生產線全面引進人形製造機器人，目標是建造優化的智慧工廠。展望前景，三星電子將整合AI與運作機器人，管理產業與設備，部署處理原料運輸的物流機器人、以及操作組裝流程的組裝機器人。

主管李永洙（Lee Young-soo，音譯）說：「製造業創新的未來不僅在於自動化，更在於生產現場的自主性，AI能夠理解現場情況並獨立做出最優決策。」「我們將成為AI驅動製造業創新的全球領導者。」

