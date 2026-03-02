快訊

巴菲特每天照常上班

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

波克夏（Berkshire Hathaway）的「股神接班人」亞伯（Greg Abel）在首封致股東信中，推崇前執行長導師巴菲特「堪稱史上最偉大投資人」，並透露巴菲特現在每周五天都會進辦公室，隨時可以就包括股票投資在內的資本配置提供諮詢。

波克夏執行長亞伯表示，「我們很幸運，波克夏董事長華倫（巴菲特的名字）每周都會在辦公室工作五天，在我們承保保險、經營非保險業務、以及配置包括股權投資的資本時，隨時提供協助。華倫也繼續為波克夏的股東。

亞伯在信件一開頭，便形容巴菲特「堪稱史上最偉大的投資人」，也是出色的執行長，執行建立龐大保險業務的願景，以浮存金在美國經濟的各領域進行成功的投資，他對被董事會挑選為巴菲特接班人深感謙卑，「華倫顯然難有人望其項背」。

他也說，波克夏將在5月2日於奧馬哈舉行今年的股東會，議程包括他對波克夏的最新報告，以及兩場問答，第一場問答由他和負責保險業務的副董事長詹恩（Ajit Jain）主持，第二場由他、BNSF鐵路事業執行長法茉（Katie Farmer）及NetJets的負責人強森（Adam Johnson）共同參與。

波克夏喊依循股神路線 暗示會永久持有蘋果、美國運通、可口可樂、穆迪股票

波克夏（Berkshire Hathaway）新任執行長亞伯（Greg Abel）在首封致股東信表示，將繼續遵循有「股神」稱號的前執行長巴菲特路線，帶領業績繁盛，並暗示會「永久」持有蘋果、美國運通、可口可樂及穆迪等四檔個股，並將長期持有日本商社的股票。

