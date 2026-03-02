聽新聞
0:00 / 0:00
巴菲特每天照常上班
波克夏（Berkshire Hathaway）的「股神接班人」亞伯（Greg Abel）在首封致股東信中，推崇前執行長導師巴菲特「堪稱史上最偉大投資人」，並透露巴菲特現在每周五天都會進辦公室，隨時可以就包括股票投資在內的資本配置提供諮詢。
波克夏執行長亞伯表示，「我們很幸運，波克夏董事長華倫（巴菲特的名字）每周都會在辦公室工作五天，在我們承保保險、經營非保險業務、以及配置包括股權投資的資本時，隨時提供協助。華倫也繼續為波克夏的股東。
亞伯在信件一開頭，便形容巴菲特「堪稱史上最偉大的投資人」，也是出色的執行長，執行建立龐大保險業務的願景，以浮存金在美國經濟的各領域進行成功的投資，他對被董事會挑選為巴菲特接班人深感謙卑，「華倫顯然難有人望其項背」。
他也說，波克夏將在5月2日於奧馬哈舉行今年的股東會，議程包括他對波克夏的最新報告，以及兩場問答，第一場問答由他和負責保險業務的副董事長詹恩（Ajit Jain）主持，第二場由他、BNSF鐵路事業執行長法茉（Katie Farmer）及NetJets的負責人強森（Adam Johnson）共同參與。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。