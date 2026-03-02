快訊

波克夏喊依循股神路線 暗示會永久持有蘋果、美國運通、可口可樂、穆迪股票

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
波克夏執行長亞伯（右2）。（彭博資訊） 簡國帆

波克夏（Berkshire Hathaway）新任執行長亞伯（Greg Abel）在首封致股東信表示，將繼續遵循有「股神」稱號的前執行長巴菲特路線，帶領業績繁盛，並暗示會「永久」持有蘋果、美國運通、可口可樂及穆迪等四檔個股，並將長期持有日本商社的股票

今年元旦起從巴菲特手上接下舵手重責的亞伯，2月28日隨波克夏財報，發布上任後首封致股東信，承諾將依循「巴菲特框架」，帶領波克夏繁盛。

他也形容，蘋果、美國運通、可口可樂及穆迪是「永久股票」，「我們非常了解這些公司，對其領導人也十分敬重，並預期它們在未來數十年將有複合成長。我們將繼續保持這種集中投資策略，只會進行有限度調整，但若我們看到某檔股票的長期經濟前景發生根本性改變，可能會大幅調整持股」。

他也說，「同樣的標準也適用於我們在日本（五家商社）的投資，我們認為這些持股的重要性及創造長期價值機會，與我們在美國的主要持股不相上下」。

波克夏的可口可樂和美國運通持股均逾40年，穆迪持股也超過20年，持有蘋果股權約十年，在巴菲特先前大砍持股部位後，亞伯說，波克夏不會進一步減少蘋果持股。但名列波克夏前五大持股的美銀（BofA）和雪佛龍（ Chevron）未被亞伯列入核心持股名單。

亞伯的信內看不出波克夏股票投資組合的日常管理細節，投資經理人威許勒（Ted Weschler）將管理6%的投資，相較於之前的變動不大。亞伯沒有投資組合管理的經驗，且須負責管理旗下50多家子公司。

亞伯說，「股票投資是我們資本配置活動的基礎」，但目前尚不清楚誰將做出重大的選股決策，再加上亞伯關於「永久股票」的說法，顯示新的股票投資可能並非波克夏未來創造價值的主要來源，這可能非常值得關注，因為過去數十年來巴菲特就是憑藉成功的股票投資，才將波克夏打造成如今的商業帝國。

相關新聞

韓出口連九紅 降息壓力減…半導體外銷創高扮成長主力

南韓2月出口動能增強，出口額創歷來同期最高，半導體出口也寫單月新高，緩解央行降息壓力，也進一步印證央行看法，即在維持中性政策立場、審慎觀察金融穩定風險之際，穩健的半導體需求正為經濟提供緩衝。

本周開盤前 五件國際事不可不知

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

OPEC+ 4月增產石油

鑒於中東新一輪衝突可能推高國際油價，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油輸出國組織與盟國（OPEC+）等主要成員國，1日宣布4月原則上恢復增產，每日增產20.6萬桶，但分析師指出目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

比特幣漲破67,000美元

美國和以色列聯手空襲伊朗所引發的地緣政治不確定性，推升比特幣1日盤中漲破68,000美元。

南韓推半價國旅 提振鄉村觀光

南韓當局推出「半價國旅」措施，當地民眾造訪16個人口下滑的鄉村地區，半數旅費可獲補助，每人領取上限為10萬韓元。



波克夏（Berkshire Hathaway）新任執行長亞伯（Greg Abel）在首封致股東信表示，將繼續遵循有「股神」稱號的前執行長巴菲特路線，帶領業績繁盛，並暗示會「永久」持有蘋果、美國運通、可口可樂及穆迪等四檔個股，並將長期持有日本商社的股票。

