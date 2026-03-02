聽新聞
日本飯店搶「公寓式」商機
由於長居旅客激增，日本提供廚房、洗衣設備的日本公寓式飯店數量已暴增，業者更計劃進一步拓點，以滿足日增的需求。
造訪日本的旅客數2025年首度突破4,000萬人，許多旅客在當地觀光的時間也拉長，致使奢華飯店與公寓式飯店等長住設施供應短缺，尤其是接待外國家庭與團客的設施。
眾多業者瞄準日益擴大的公寓式飯店市場，大和房屋工業旗下的Cosmos飯店管理公司2018年進軍這塊市場以來，已成為業界龍頭，目前在東京、京都、大阪經營27間公寓式飯店、房間數共達1,434間。
Cosmos考慮在札幌、福岡等地，新開設Mimaru飯店，力拚在2030年左右經營50家飯店，房間數將增至3,000間，較目前的經營規模擴大近一倍。
Cosmos住客的住宿期間比一般飯店更久，40%住宿三晚至四晚，22%住五晚至六晚、21%待七晚以上。根據Cosmos，該公司設施每日平均未稅房價約為5萬日圓（320美元）；若按人計算，則超過1萬日圓。
