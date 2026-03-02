聽新聞
0:00 / 0:00
南韓推半價國旅 提振鄉村觀光
南韓當局推出「半價國旅」措施，當地民眾造訪16個人口下滑的鄉村地區，半數旅費可獲補助，每人領取上限為10萬韓元。
文化體育觀光部與韓國觀光公社宣布，選定了16個地方政府參與試驗性國旅案，4到6月間，旅客來到這16個指定地區，半數的旅遊開支將以各地的行動禮券作為退款。獲選地區包括江原道的平昌、寧越、橫城；忠清北道的堤川；全羅北道的高敞等。
年滿18歲的南韓公民可以預先提交旅遊計畫，給予參與方案的地方政府，結束行程之後，再提供收購和開支證明來申請退款。經核准後，半數核實費用將以地區行動禮券的方式退款，每人最多可領10萬韓元，兩人以上團體最多可領20萬韓元。禮券須用於各地區的合作商家、或販售地方特產的線上市集，使用期限到今年底。
這個方案的總預算為65億韓元，將在各地方政府完成準備措施後上路。文化部打算在今年稍晚擴大方案，再增四個地方政府，而且會依據試行結果，明年開始逐步擴大至全國。文化部長崔輝永說，將依照成功的地方模式加以改善，希望能為人口流失的地區注入新的生命力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。