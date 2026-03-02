南韓推半價國旅 提振鄉村觀光

南韓當局推出「半價國旅」措施，當地民眾造訪16個人口下滑的鄉村地區，半數旅費可獲補助，每人領取上限為10萬韓元。

文化體育觀光部與韓國觀光公社宣布，選定了16個地方政府參與試驗性國旅案，4到6月間，旅客來到這16個指定地區，半數的旅遊開支將以各地的行動禮券作為退款。獲選地區包括江原道的平昌、寧越、橫城；忠清北道的堤川；全羅北道的高敞等。

年滿18歲的南韓公民可以預先提交旅遊計畫，給予參與方案的地方政府，結束行程之後，再提供收購和開支證明來申請退款。經核准後，半數核實費用將以地區行動禮券的方式退款，每人最多可領10萬韓元，兩人以上團體最多可領20萬韓元。禮券須用於各地區的合作商家、或販售地方特產的線上市集，使用期限到今年底。

這個方案的總預算為65億韓元，將在各地方政府完成準備措施後上路。文化部打算在今年稍晚擴大方案，再增四個地方政府，而且會依據試行結果，明年開始逐步擴大至全國。文化部長崔輝永說，將依照成功的地方模式加以改善，希望能為人口流失的地區注入新的生命力。