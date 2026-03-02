南韓就業人口快速萎縮 擴大引進外勞 本月提辦法

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／取材自英國金融時報

南韓由於當地的工作年齡勞工人數快速萎縮，愈來愈依賴外籍勞工，僱用勞動部已成立專案小組，檢討外籍勞工制度，準備進一步開放外籍勞工，預定3月提出新的作法。

世界銀行指出，最新數據的2023年資料顯示，南韓出生率全球最低，南韓政府也預估未來40年勞動力將減半。由於南韓移民法規嚴格，且民眾一向對外籍居民心存懷疑，使勞工短缺對經濟成長構成重大壓力。

為因應缺工，南韓政府2024年已將低技術勞工的短期簽證配額，增加到16.5萬人的新高水準，比2020年的5.6萬人提高兩倍。僱用勞動部外籍僱用勞動部門主管表示，南韓不可避免地將多用外籍勞工。

南韓2004年起廢止外籍勞工仲介及經紀費用，對外籍勞工甚具吸引力。這項新制度對亞洲15個國家開放，並保證移工享有與本地勞工相同的權益與保護，包括年金及健保。

不過，持E-9「非專業」勞工簽證入境的外籍勞工，只能在南韓工作兩期、每期四年10個月，且沒有成為永久居民的管道；外籍勞工攜帶家眷也受限，若要延長合約或轉換工作須得到雇主同意。多數外籍勞工都適用最低薪資，擔任南韓勞工不願從事的骯髒、困難與高危險性等「3D」工作。

外籍勞工也受到歧視及虐待。南韓人權委員會2024年的報告指出，外籍勞工可能在工安事件身故的機率，是當地勞工的三倍以上。

政府2024年對196家雇用外籍勞工的企業所做調查發現違法案件共846件，包括歧視、拖欠工資、長工時，甚至還有攻擊外籍勞工的案例。

外籍勞工權益倡議者與工運人士要求政府進一步修正法規，主張進一步放鬆移民政策，讓更多外籍勞工能落地生根。

首爾渣打銀行研究主管朴鍾宏表示，「南韓已不再能承擔關門政策，因為人口壓老化壓力沈重，但我們的社會缺乏融合外籍勞工的成熟文化」。

