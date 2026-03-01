內線交易？押中伊朗遭空襲日期的Polymarket帳戶獲利百萬美元

預測平台Polymarket對美國何時攻擊伊朗的押注合約，金額高達5.29億美元，隨著美國與以色列周末對伊朗展開空襲，賭客大賺一筆。隨後區塊鏈分析人士，開始尋找近來賭注的不尋常模式。

彭博資訊報導，根據分析業者Bubblemaps，六個Polymarket帳戶押注美國將在2月28日之前攻擊伊朗，獲利約100萬美元。這些帳戶皆於2月新創立，只押注過美國何時發動空襲。有些合約單位是在德黑蘭首起爆炸傳出的數小時前，以大約10美分的價格建立。

區塊鏈分析師將這類特徵視為內線交易；預測市場缺乏廣泛監管，也沒有一項公認的方式來區分是幸運還是洩密；不過，單憑這些跡象仍難下定論。類似模式顯示，有名內線交易者押注委內瑞拉總統馬杜洛在1月下台而大賺一筆，也被用來辨識多起疑似內線交易的案例。

押注空襲發生在2月28日的合約，於28日結算時已累計吸引約9,000萬美元交易量，成為Polymarket最熱門的空襲日期。其次是押寶1月31日前發動攻擊的合約，交易金額為4,200萬美元。

Polymarket是全球數一數二龐大的預測市場平台，已成為龐大、且多半未受監管的地緣政治投機交易場域。在該平台上，已愈來愈難劃分某些部位究竟是基於資訊研判的堅定押注，還是因享有特權而掌握特定資訊。

Bubblemaps執行長維曼（Nicolas Vaiman）在電郵中表示：「預測市場是最早能讓人直接押注地緣政治事件的產品之一。」「在涉及戰爭或衝突的情況下，資訊往往先在更廣泛的圈子內流傳，才會對外公開。再加上Polymarket通常只需一個錢包即可交易，匿名程度很高，這可能為掌握資訊的人士創造及早行動的誘因。」