晶片需求旺！南韓2月出口創同期新高 緩解央行降息壓力

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓2月出口額較去年同期成長29%，為歷來同期新高。路透
南韓2月出口動能增強，出口額創歷來同期最高，半導體出口也寫單月新高，緩解央行降息壓力，也進一步印證央行看法，即在維持中性政策立場、審慎觀察金融穩定風險之際，穩健的半導體需求正為經濟提供緩衝。

南韓產業通商資源部1日公布，2月未經調整的出口年增29%至674.5億美元，為連續第九個月成長，並為歷史同月新高。經工作日數調整後，2月每日出口年增49.3%至35.5億美元，首度突破30億美元。

2月進口增加7.5%至519.4億美元，貿易順差攀抵155億美元，寫歷來單月最高。儘管統計期間包含為期三天的農曆新年連假、工作日減少，出口動能依舊強勁。

半導體出口仍是主要動力，上月出口額年增160.8%至251.6億美元，為單月新高，也是連續第三個月超過200億美元，受益於全球對人工智慧（AI）基建和資料中心的持續投資。半導體占南韓整體出口逾四分之一。

上月汽車出口額下滑20.8%至48.1億美元，受累於工作日減少。含手機在內的無線通訊產品，上月出口額年增12.7%至14.7億美元；電腦產品則大增221.6%至25.6億美元。

出口市場方面，對中國大陸增加34.1%，對美國增近30%，對歐盟和東協（ ASEAN）分別成長10.3%和30.4%。

最新數據顯示，即使面臨美國貿易政策再添不確定性，南韓的出口引擎仍具韌性。出口動能持續強勁下，南韓央行日前將基準利率維持在2.5%不變，並釋出訊號顯示，在基準情境下，決策官員預期不會調整政策立場。

南韓央行總裁李昌鏞表示，來自匯市與房市的金融穩定風險料將持續一段時間，但近期數據已減輕進一步寬鬆的壓力。多數分析師也預期，受到全球AI相關需求支撐，南韓今年出口將保持強勁。

無線通訊 人工智慧 美國

