MWC將登場！輝達宣布攜手Nokia軟銀搶攻6G 力推AI原生無線網路

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
輝達（Nvidia）在MWC開幕前發聲明表示，正與諾基亞、軟銀與T-Mobile美國等多家電信商合作，致力於將AI導入6G無線網絡。 法新社
輝達（Nvidia）1日表示，正與諾基亞軟銀與T-Mobile美國公司等多家電信業者合作，致力於將人工智慧（AI）導入6G無線網絡。

在MWC開幕前夕輝達透過聲明指出，改變是必須的，因為未來許多裝置都將連網，要求將更複雜。目前的5G網路透過語音和數據連接人們，並提供檢索到的資訊，但無法支援AI的廣泛應用。 

輝達電信業務資深副總裁瓦希斯塔（Ronnie Vasishta）表示，「今日的網路就是尚未準備好為明日所使用」，「在AI年代，一切都會改變。網路將傳遞智能（intelligence），不只為在手機上的人類，也會為機器傳遞」。 

他還說，電信網路對頻譜效率的要求比現在高出數百萬倍，因為目前的無線電頻譜並不敷新用途的使用。

輝達已推出可用於電信網絡中的晶片、電腦和軟體，希望能進一步拓展市場，清除可能的路障，也希望AI能應用於更多領域，例如機器人和交通工具等實體AI，以便繼續刺激需求。少了支援AI數據流量的無線網路，輝達那個滿是人形機器人和自駕車世界的願景，可能會晚一點才能達成。

每隔十年左右，電信業就會進入下一代的無線科技，在此過程中業者會組成各式聯盟，希望將產業導向他們認為對自家產品較有利的方向。這種作法的結果未必每次都能讓業者稱心如意，有時候還會因不同陣營的角力，拖慢新技術上路時程，或出現不相容的系統。

輝達主張，新的裝置與軟體必須完全開放，收發無線電波的無線電設備，應該由軟體控制，可以更新，也可以在更通用型的電腦上運作；數據流量應由AI軟體調度路徑，這種軟體能夠回應快速變化的模式與優先順序，而這在目前還辦不到。

瓦希斯塔補充，在如此環境下，電信業將更能接受新供應商的崛起，包括那些估值能迅速衝破10億美元的新創，「新的電信獨角獸將應運而生」。他也感嘆，過去這十年電信業實在太少生力軍加入。

