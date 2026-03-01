快訊

中東戰火升溫 OPEC+擬增產抗油價飆漲

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導

分析師表示，隨著中東爆發新一輪衝突可能推高油價，外界普遍預期沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的其他6個主要成員國，將於今天宣布增產。

OPEC+8個成員國組成的「自願八國」（VoluntaryEight）在美國與以色列對伊朗發動空襲的隔天召開線上會議。

去年，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼組成的「自願八國」總計增產約290萬桶/日後，宣布3個月的增產暫停。

但如今情勢已急劇改變。

早在昨天衝突爆發之前，市場就已將美軍數月來在該地區集結所帶來的地緣政治風險溢價納入定價。

全球原油基準布倫特原油2月27日跳漲逾3%，交易價格超過每桶73美元，高於年初的61美元。

瑞士銀行（UBS）分析師史特諾沃（GiovanniStaunovo）表示，1月初以來，還有多項因素壓縮了石油供應。

這些因素包括「美國1月寒流造成暫時停產」、「俄羅斯因無人機攻擊而發生生產中斷」以及哈薩克坦吉斯（Tengiz）油田因停電而減產。

因此，即便在昨天空襲之前，市場已預期每日增產13.7萬桶的配額。

Kpler分析師法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）告訴法新社：「相對高的油價對OPEC+恢復增產是個良好誘因。」

法拉克沙希表示，在週末之前，美國對伊朗發動的空襲不一定會改變OPEC+決策，因為該組織可能更希望觀察影響，再決定是否向市場增加更多石油。

●伊朗緊張局勢

法拉克沙希表示，短期而言，美國的攻擊可能引發「價格大幅飆升」，後續走勢則取決於衝突升級的程度。

這場衝突確實可能嚴重擾亂全球石油供應，並將油價推升至多年未見的高位。

伊朗本身是重要石油生產國，但主要風險在於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）若遭長期封鎖。該海峽每日約有2000萬桶原油通過，約占全球產量的20%。

而原油運輸幾乎沒有替代路線。

根據美國能源情報署（U.S. Energy InformationAdministration）資料，只有沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國擁有可繞過荷莫茲海峽的管線網絡，其最大運輸能力為每日260萬桶。

凱投宏觀公司（Capital Economics）新興市場首席經濟學家傑克森（William Jackson）指出：「即便打擊行動維持在有限範圍，我們認為布倫特原油價格仍可能從昨天的每桶73美元升至約80美元（約為2025年6月為期12天戰爭期間的高點）。」

但若衝突持續時間較長，尤其是荷莫茲海峽長期封鎖，油價將大幅上漲。

傑克森表示：「那可能導致油價飆升，甚至達到每桶約100美元。」

●影響有限？

即使OPEC+今天同意每日增產13.7萬桶，對油價的影響仍將有限。根據Kpler估算，實際增加的供應量僅約8萬至9萬桶。

史特諾沃告訴法新社：「閒置產能比外界想像的要少，而且主要掌握在沙烏地阿拉伯手中。」他並指出，俄羅斯產量「過去兩個月呈下降趨勢」。

然而，增產仍可讓OPEC+成員在面對美國、加拿大、巴西與蓋亞那等主要產油國競爭時，重新奪回市占。

伊拉克 石油 地緣政治風險

美國聯手以色列對伊朗開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破6萬3000美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。

美伊衝突升級，最新情況，美國總統川普稱伊朗最高領袖哈米尼已經身亡，但表示轟炸在未來一周將會持續進行，並稱轟炸不會停止，直到取得中東的和平。伊朗也已證實哈米尼身亡訊息。對金融資產可能衝擊解讀，中國信託證券投顧分析五大資產包括原油、美股、美債、美元，以及黃金。

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層，外界關注伊朗是否封鎖全球能源要道——荷姆茲海峽。彭博指，中國大陸約三分之一原油供應經此運輸，但「伊朗對中國大陸而言仍是可替代的能源夥伴」，中方正權衡在中東的選項。分析認為，衝突短期內對中國經濟影響可控，惟荷姆茲海峽供應安全仍受關注。

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船通行量急凍，流量較平時驟降7成，航運數據顯示多數船舶選擇掉頭或在阿曼灣（Gulf of Oman）滯留觀望，市場憂心這條全球能源命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與卡達首當其衝。

亞馬遜、輝達、軟銀 投資OpenAI共1100億美元

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI宣布完成新一輪的募資，共募得一千一百億美元（約三兆四千五百億元台幣），包括亞馬...

技術用於軍事 OpenAI與五角大廈達協議

美國川普政府與人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic的衝突持續，美國總統川普廿七日宣布，他指示所有美國政府中的聯邦機...

