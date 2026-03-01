美伊衝突升級 法人如何看原油、美股、美債、美元、黃金走勢？

美伊衝突升級，最新情況，美國總統川普稱伊朗最高領袖哈米尼已經身亡，但表示轟炸在未來一周將會持續進行，並稱轟炸不會停止，直到取得中東的和平。伊朗也已證實哈米尼身亡訊息。對金融資產可能衝擊解讀，中國信託證券投顧分析五大資產包括原油、美股、美債、美元，以及黃金。

原油方面，由於此次是美國直接參戰，關鍵變數在於伊朗出口與荷姆茲海峽是否受阻。情境一，衝突快速降溫落幕，布蘭特油價短線衝高至每桶78–80美元後回落。情境二，伊朗持續反擊甚至封鎖航道，若海峽運輸受阻，油輪無法進出，供應中斷風險將推升布蘭特油價上看90美元，甚至挑戰百元。儘管OPEC+具備增產能力，但若運輸瓶頸出現，增產未必能完全抵消風險。

近期美股受AI資本支出疑慮及私人信貸問題影響表現疲弱，而這次美伊衝突更讓避險情緒 油價推升通膨預期、獲利成長下修疑慮疊加升溫，評價處於高檔區域的市場與產業，將優先面臨修正。受惠產業包括能源股、國防軍工股。受到壓力產業包括航空與運輸、非必需消費，以及高估值成長股。

至於美債，雖然短線避險買盤將壓低利率，但若油價長期居高，通膨預期回升將推升長端殖利率，預期10年期美債殖利率預料仍在4%附近震盪，關鍵在於油價是否演變為持久性通膨壓力。

美元方面，避險情緒將支撐美元短線偏強。黃金則受惠於短期情緒升溫或長期通膨風險，貴金屬皆具資產配置價值。在供給衝擊與政策不確定性並存時，黃金屬於風險對沖工具首選。

中國信託證券投顧提醒未來觀察重點有三，一、伊朗是否選擇軟化立場，重回核協議框架；二、衝突是否快速收斂；三、是否升級為長期能源與航運危機。若油價與航運成本長期居高，可能會導致全球商品通膨回升、企業利潤壓縮、全球成長動能下修，以及Fed降息時點可能從第3季延至第4季甚或不降息。