美伊衝突升級 法人如何看原油、美股、美債、美元、黃金走勢？

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美伊衝突升級，法人認為黃金受惠於短期情緒升溫或長期通膨風險，貴金屬皆具資產配置價值。路透
美伊衝突升級，最新情況，美國總統川普稱伊朗最高領袖哈米尼已經身亡，但表示轟炸在未來一周將會持續進行，並稱轟炸不會停止，直到取得中東的和平。伊朗也已證實哈米尼身亡訊息。對金融資產可能衝擊解讀，中國信託證券投顧分析五大資產包括原油、美股、美債、美元，以及黃金

原油方面，由於此次是美國直接參戰，關鍵變數在於伊朗出口與荷姆茲海峽是否受阻。情境一，衝突快速降溫落幕，布蘭特油價短線衝高至每桶78–80美元後回落。情境二，伊朗持續反擊甚至封鎖航道，若海峽運輸受阻，油輪無法進出，供應中斷風險將推升布蘭特油價上看90美元，甚至挑戰百元。儘管OPEC+具備增產能力，但若運輸瓶頸出現，增產未必能完全抵消風險。

近期美股受AI資本支出疑慮及私人信貸問題影響表現疲弱，而這次美伊衝突更讓避險情緒 油價推升通膨預期、獲利成長下修疑慮疊加升溫，評價處於高檔區域的市場與產業，將優先面臨修正。受惠產業包括能源股、國防軍工股。受到壓力產業包括航空與運輸、非必需消費，以及高估值成長股。

至於美債，雖然短線避險買盤將壓低利率，但若油價長期居高，通膨預期回升將推升長端殖利率，預期10年期美債殖利率預料仍在4%附近震盪，關鍵在於油價是否演變為持久性通膨壓力。

美元方面，避險情緒將支撐美元短線偏強。黃金則受惠於短期情緒升溫或長期通膨風險，貴金屬皆具資產配置價值。在供給衝擊與政策不確定性並存時，黃金屬於風險對沖工具首選。

中國信託證券投顧提醒未來觀察重點有三，一、伊朗是否選擇軟化立場，重回核協議框架；二、衝突是否快速收斂；三、是否升級為長期能源與航運危機。若油價與航運成本長期居高，可能會導致全球商品通膨回升、企業利潤壓縮、全球成長動能下修，以及Fed降息時點可能從第3季延至第4季甚或不降息。

通膨 黃金 荷姆茲海峽

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

美國聯手以色列對伊朗開戰，為金融市場投下震撼彈，比特幣價格盤中快速下挫，差點跌破6萬3000美元關卡。專家表示，中東戰事對金融市場影響有限，但短期市場大幅波動免不了，市場終歸回歸基本面。

學者：霍姆茲海峽若持續遭封鎖 全球能源結構將重組

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層，外界關注伊朗是否封鎖全球能源要道——荷姆茲海峽。彭博指，中國大陸約三分之一原油供應經此運輸，但「伊朗對中國大陸而言仍是可替代的能源夥伴」，中方正權衡在中東的選項。分析認為，衝突短期內對中國經濟影響可控，惟荷姆茲海峽供應安全仍受關注。

川普嗆「徹底摧毀伊朗海軍」！荷莫茲海峽航行量暴跌70% 4國首當其衝

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船通行量急凍，流量較平時驟降7成，航運數據顯示多數船舶選擇掉頭或在阿曼灣（Gulf of Oman）滯留觀望，市場憂心這條全球能源命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與卡達首當其衝。

亞馬遜、輝達、軟銀 投資OpenAI共1100億美元

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI宣布完成新一輪的募資，共募得一千一百億美元（約三兆四千五百億元台幣），包括亞馬...

技術用於軍事 OpenAI與五角大廈達協議

美國川普政府與人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic的衝突持續，美國總統川普廿七日宣布，他指示所有美國政府中的聯邦機...

