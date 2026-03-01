快訊

學者：霍姆茲海峽若持續遭封鎖 全球能源結構將重組

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國現代國際關係研究院世界經濟研究所前所長陳鳳英指出，霍姆茲海峽封鎖若短期，影響主要體現在油價波動；若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。（路透）
中國現代國際關係研究院世界經濟研究所前所長陳鳳英指出，霍姆茲海峽封鎖若短期，影響主要體現在油價波動；若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。（路透）

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層，外界關注伊朗是否封鎖全球能源要道——荷姆茲海峽。彭博指，中國大陸約三分之一原油供應經此運輸，但「伊朗對中國大陸而言仍是可替代的能源夥伴」，中方正權衡在中東的選項。分析認為，衝突短期內對中國經濟影響可控，惟荷姆茲海峽供應安全仍受關注。

彭博稱，中國大陸與伊朗的貿易結構明向北京傾斜。據華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）數據，中國大陸約占伊朗貿易總額三分之一，而伊朗在中國大陸對外貿易中比例不到1%。儘管北京無視美國制裁，購買伊朗約90%石油出口，但伊朗對中國大陸而言仍是可替代的能源夥伴。「中國政府正在權衡其在中東的選項。」

中國大陸約三分之一的原油供應仍經荷姆茲海峽運輸。荷姆茲海峽位於伊朗附近，是連接波斯灣與外海的狹窄水道。2月28日轟炸行動後，一些油輪避開該海峽航行，部分船東採取謹慎態度。北晚在線指出，荷姆茲海峽每日承載全球約五分之一海運石油及液化天然氣，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特的大部分原油出口依賴此水道，卡達幾乎全部液化天然氣出口亦經此。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事打擊。伊朗隨後發射彈道導彈攻擊以色列，以及卡達、巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國、約旦和沙烏地阿拉伯等有美軍設施的國家。

另，報導提到，近年來，中國大陸加強與德黑蘭的外交及經濟聯繫，雖與伊朗無正式聯盟關係。中國大陸支持伊朗2023年加入上海合作組織及金磚國家。北京透過強化多邊機制在國際舞台對沖美國影響力。儘管北京2021年簽署為期25年的戰略合作協議，承諾投資4,000億美元，但落實進展有限。彭博認為，中國大陸在更廣泛海灣地區的經濟利益，已遠超與伊朗之間的聯繫。

在此之下，中國大陸的經濟所受影響有多少？中國現代國際關係研究院世界經濟研究所原所長陳鳳英指出，衝突對中國直接衝擊可控。中國處於低通膨環境，宏觀政策空間充足，中企海外布局可一定程度對沖油價上升帶來的成本壓力。她認為，霍姆茲海峽封鎖若短期，影響主要體現在油價波動；若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。

在美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，大陸外交部於28日晚間發布新聞稿表達高度關切，強調伊朗主權、安全和領土完整應得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

中國大陸常駐聯合國代表傅聰指出，美國、以色列對伊朗境內發動軍事打擊，導致地區局勢升級，中國對此深表關切，強調伊朗及其他地區國家的主權、安全與領土完整必須得到尊重。

