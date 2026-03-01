快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普嗆「徹底摧毀伊朗海軍」！荷莫茲海峽航行量暴跌70% 4國首當其衝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
荷莫茲海峽於2023年空拍畫面。路透
荷莫茲海峽於2023年空拍畫面。路透

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船通行量急凍，流量較平時驟降7成，航運數據顯示多數船舶選擇掉頭或在阿曼灣（Gulf of Oman）滯留觀望，市場憂心這條全球能源命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與卡達首當其衝。

荷莫茲海峽僅約32.19公里寬，路透描述，這是世上最重要的航道之一，全球約20%石油和天然氣由此通行。

紐約時報引述船舶追蹤平台MarineTraffic指出，截至伊朗當地2月28日深夜，通過荷莫茲海峽的船舶流量較平時驟降70%。MarineTraffic母公司Kpler資深風險與合規分析師安帕齊迪斯（Dimitris Ampatzidis）說，區域內多數船舶已折返、改道或轉為待命；他並警告，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與卡達受影響最大，因其大部分海運原油與液化天然氣出口都必須經由荷莫茲海峽。

伊朗方面則釋出警訊，與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗軍方2月28日警告船舶避免進入荷莫茲海峽，稱該水域「目前不安全」。不過，一名美國官員表示，未見伊朗試圖對海峽實施軍事封鎖的證據。

根據MarineTraffic與另一家數據公司Pole Star Global的船舶追蹤資料，仍有部分船隻持續通過該水道。曾任美國財政部制裁合規官員的坦南鮑姆（David Tannenbaum）表示：「我猜他們是想趁還有較大機會時盡快離開。」

分析人士指出，伊朗若要全面封鎖荷莫茲海峽相當困難，須維持長時間、不間斷的軍事活動，代價高昂且將排擠其他作戰資源；相較之下，過往更常見的是騷擾航運、扣押船隻或選擇性襲擊，而非長期全面中斷通行。

美國總統川普也在社群平台發出強硬訊號，稱美方將鎖定伊朗的海上投射能力，「我們會徹底摧毀他們的海軍」。

另一方面，油運監測機構TankerTrackers.com指出，目前仍有55艘油輪停留在伊朗水域，其中18艘載有原油、37艘空船待命；海峽若持續出現瓶頸，除了可能牽動全球供應，也將反噬伊朗自身出口。

伊拉克 川普 荷莫茲海峽

延伸閱讀

美以襲伊朗衝突升溫 陸赴伊旅遊航班受影響

保險業者取消波灣及荷莫茲海峽船隻保單 並將提高費率最高達50%

美攻擊伊朗恐為期數天 美議員挺川普果斷因應威脅

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

相關新聞

美伊衝突升級 法人如何看原油、美股、美債、美元、黃金走勢？

美伊衝突升級，最新情況，美國總統川普稱伊朗最高領袖哈米尼已經身亡，但表示轟炸在未來一周將會持續進行，並稱轟炸不會停止，直到取得中東的和平。伊朗也已證實哈米尼身亡訊息。對金融資產可能衝擊解讀，中國信託證券投顧分析五大資產包括原油、美股、美債、美元，以及黃金。

學者：霍姆茲海峽若持續遭封鎖 全球能源結構將重組

美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層，外界關注伊朗是否封鎖全球能源要道——荷姆茲海峽。彭博指，中國大陸約三分之一原油供應經此運輸，但「伊朗對中國大陸而言仍是可替代的能源夥伴」，中方正權衡在中東的選項。分析認為，衝突短期內對中國經濟影響可控，惟荷姆茲海峽供應安全仍受關注。

川普嗆「徹底摧毀伊朗海軍」！荷莫茲海峽航行量暴跌70% 4國首當其衝

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船通行量急凍，流量較平時驟降7成，航運數據顯示多數船舶選擇掉頭或在阿曼灣（Gulf of Oman）滯留觀望，市場憂心這條全球能源命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與卡達首當其衝。

亞馬遜、輝達、軟銀 投資OpenAI共1100億美元

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI宣布完成新一輪的募資，共募得一千一百億美元（約三兆四千五百億元台幣），包括亞馬...

技術用於軍事 OpenAI與五角大廈達協議

美國川普政府與人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic的衝突持續，美國總統川普廿七日宣布，他指示所有美國政府中的聯邦機...

股神在位最後一季 波克夏上季獲利減近三成

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季營業利益下滑近三成，反映保險承保獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。