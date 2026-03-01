川普嗆「徹底摧毀伊朗海軍」！荷莫茲海峽航行量暴跌70% 4國首當其衝

美國與以色列對伊朗發動攻擊後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船通行量急凍，流量較平時驟降7成，航運數據顯示多數船舶選擇掉頭或在阿曼灣（Gulf of Oman）滯留觀望，市場憂心這條全球能源命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與卡達首當其衝。

荷莫茲海峽僅約32.19公里寬，路透描述，這是世上最重要的航道之一，全球約20%石油和天然氣由此通行。

紐約時報引述船舶追蹤平台MarineTraffic指出，截至伊朗當地2月28日深夜，通過荷莫茲海峽的船舶流量較平時驟降70%。MarineTraffic母公司Kpler資深風險與合規分析師安帕齊迪斯（Dimitris Ampatzidis）說，區域內多數船舶已折返、改道或轉為待命；他並警告，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與卡達受影響最大，因其大部分海運原油與液化天然氣出口都必須經由荷莫茲海峽。

伊朗方面則釋出警訊，與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗軍方2月28日警告船舶避免進入荷莫茲海峽，稱該水域「目前不安全」。不過，一名美國官員表示，未見伊朗試圖對海峽實施軍事封鎖的證據。

根據MarineTraffic與另一家數據公司Pole Star Global的船舶追蹤資料，仍有部分船隻持續通過該水道。曾任美國財政部制裁合規官員的坦南鮑姆（David Tannenbaum）表示：「我猜他們是想趁還有較大機會時盡快離開。」

分析人士指出，伊朗若要全面封鎖荷莫茲海峽相當困難，須維持長時間、不間斷的軍事活動，代價高昂且將排擠其他作戰資源；相較之下，過往更常見的是騷擾航運、扣押船隻或選擇性襲擊，而非長期全面中斷通行。

美國總統川普也在社群平台發出強硬訊號，稱美方將鎖定伊朗的海上投射能力，「我們會徹底摧毀他們的海軍」。

另一方面，油運監測機構TankerTrackers.com指出，目前仍有55艘油輪停留在伊朗水域，其中18艘載有原油、37艘空船待命；海峽若持續出現瓶頸，除了可能牽動全球供應，也將反噬伊朗自身出口。