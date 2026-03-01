那指月線跌勢重 關稅風暴以來最慘

受多重因素影響，美國股市上周五（2月27日）下跌，投資人擔心地緣政治衝突和私募信用出狀況，加上對AI疑慮未消，使避險心理彌漫。由於通膨數據高於預期，本周就業報告更受矚目，投資人也擔心AI對勞動市場造成的衝擊可能甚於預期。

那斯達克綜合指數上周五收低1.2%，標普500指數下跌0.5%，以軟體股、科技股，以及曝險AI的金融股跌幅最重，整個2月下來各跌3.4%和0.9%，寫下去年初關稅以來最重月線頹勢。道瓊工業指數上周五下跌1.1%，月線仍漲0.2%，連續十個月收紅，創下2018年以來最長連漲紀錄。

費城半導體指數和台積電ADR上周五各跌1.2%和0.6%，台積電（2330）ADR月線大漲13.3%。

受到AI顧慮和私募信用問題的衝擊，KBW銀行股指數大跌4.9%，寫下去年4月來最重跌幅。首先，投資人對一家英國房貸公司倒閉的消息感到憂心；OpenAI籌資1,100億美元，再掀AI泡沫化的焦慮。