OpenAI募得1,100億美元 與五角大廈達成協議導入模型

OpenAI於2月27日宣布完成新一輪募資，籌得1,100億美元，包括亞馬遜投資500億美元，輝達和軟銀各投資300億美元。The Information報導指出，OpenAI將於3月底前額外募資100億美元。

此外，在川普政府封殺Anthropic之際，OpenAI迅速與國防部達成模型部署協議。

OpenAI這輪募資使其投資前估值（pre-money valuation）達到7,300億美元，並與亞馬遜宣布建立為期多年策略合作夥伴關係，後者一開始會先投入150億美元，接下來幾個月再投入其餘350億美元。

兩公司將共同打造由OpenAI模型驅動的Stateful Runtime Environment，並透過Amazon Bedrock提供給AWS客戶，協助他們建置生成式AI應用程式與代理，並支援大規模使用。

AWS將成為OpenAI Frontier獨家第三方雲端發布供應商。OpenAI將透過AWS基礎設施使用2GW的Trainium運算容量，用於支援各種工作負載需求。

另一個有利OpenAI的消息是，OpenAI已與美國五角大廈簽署協議，將提供AI模型供戰爭部機密網路使用，並採用「技術性防護措施」確保安全。

OpenAI執行長奧特曼在社群平台X發文表示：「在所有互動中，戰爭部展現對安全的高度尊重，並渴望透過合作達成最佳結果。」

OpenAI和五角大廈之所以會合作，是因為Anthropic不願配合美國政府要求而被停用。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）此前透過聲明表示，五角大廈和情報機構已在國防領域部署Anthropic的AI模型，但該公司對其技術用於大規模監控美國公民和全自動武器方面設下倫理界線。他說，「將這些系統用於國內大規模監控，與民主價值背道而馳」。