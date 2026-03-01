聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜、輝達、軟銀 投資OpenAI共1100億美元

聯合報／ 國際中心／綜合報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI宣布完成新一輪的募資，共募得一千一百億美元（約三兆四千五百億元台幣），包括亞馬遜投資五百億美元，輝達、軟銀則各投資三百億美元。

路透社報導，OpenAI還說，這波募資使其投資前估值達到七千三百億美元（約廿二兆九千億元台幣），亞馬遜一開始會先投入一百五十億美元，接下來幾個月再投入其餘三百五十億美元。

OpenAI並宣布與亞馬遜簽署策略夥伴關係，並獲得輝達提供下一代人工智慧（ＡＩ）推論算力。

亞馬遜的雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（ＡＷＳ）將成為OpenAI的企業平台OpenAI Frontier唯一第三方雲端服務供應商。OpenAI Frontier供企業用於打造、部署及管理ＡＩ代理。

華爾街日報也引述消息人士報導，輝達計劃推出一款新的處理器，協助聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI及其他客戶打造更快速、更高效的ＡＩ系統。

知情人士透露，輝達正在開發一套全新「推論」運算系統，能使ＡＩ模型即時回應用戶提問。這個新平台整合了新創公司Groq設計的晶片，預計三月在聖荷西舉行的輝達ＧＴＣ開發者大會亮相。

另據二名消息人士指出，OpenAI曾與Cerebras、Groq等新創公司商議合作，盼對方提供能加速ＡＩ推論的晶片。不過，這些磋商在輝達與OpenAI敲定價值兩百億美元（約六千兩百四十億元台幣）授權協議後已中止。

AI OpenAI 輝達

延伸閱讀

輝達傳將推出新的推論晶片 加速AI處理

輝達採購承諾衝952億美元 鎖住台積與供應鏈產能

輝達親兒子CoreWeave慘虧

OpenAI獲亞馬遜輝達軟銀投資逾3.4兆元 估值達近23兆

相關新聞

相互依賴反而安全 「這作者」反駁依賴台灣晶片危及美國經濟的看法

美國財經新聞網站RealClearMarkets主編譚尼（John Tamny）撰發評論，挑戰紐約時報日前所刊載「依賴台...

亞馬遜、輝達、軟銀 投資OpenAI共1100億美元

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI宣布完成新一輪的募資，共募得一千一百億美元（約三兆四千五百億元台幣），包括亞馬...

技術用於軍事 OpenAI與五角大廈達協議

美國川普政府與人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic的衝突持續，美國總統川普廿七日宣布，他指示所有美國政府中的聯邦機...

地緣政治與AI巨浪合擊 金融市場「完美風暴」要來了嗎？

今年來，被視為安全資產的金價暴漲暴跌，股票和加密幣這類風險性資產波動性也愈演愈烈，一有風吹草動就重挫，從美國與以色列28...

挪威主權基金去年大賺沒說的真相：台積電貢獻大、台股報酬率狠甩美股

管理資產逾2兆美元的全球最大主權財富基金挪威主權基金，在全球股市大漲下，去年獲利約2,500億美元，報酬率15.1%。該...

美科技股創川普關稅風暴來最重月線頹勢 AI焦慮和信用風險仍籠罩市場

美國股市周五下跌，投資人擔心地緣政治衝突和私募信用出狀況，加上對人工智慧（AI）的疑慮未解，避險心理彌漫市場。由於通膨數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。