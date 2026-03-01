亞馬遜、輝達、軟銀 投資OpenAI共1100億美元

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI宣布完成新一輪的募資，共募得一千一百億美元（約三兆四千五百億元台幣），包括亞馬遜投資五百億美元，輝達、軟銀則各投資三百億美元。

路透社報導，OpenAI還說，這波募資使其投資前估值達到七千三百億美元（約廿二兆九千億元台幣），亞馬遜一開始會先投入一百五十億美元，接下來幾個月再投入其餘三百五十億美元。

OpenAI並宣布與亞馬遜簽署策略夥伴關係，並獲得輝達提供下一代人工智慧（ＡＩ）推論算力。

亞馬遜的雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（ＡＷＳ）將成為OpenAI的企業平台OpenAI Frontier唯一第三方雲端服務供應商。OpenAI Frontier供企業用於打造、部署及管理ＡＩ代理。

華爾街日報也引述消息人士報導，輝達計劃推出一款新的處理器，協助聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI及其他客戶打造更快速、更高效的ＡＩ系統。

知情人士透露，輝達正在開發一套全新「推論」運算系統，能使ＡＩ模型即時回應用戶提問。這個新平台整合了新創公司Groq設計的晶片，預計三月在聖荷西舉行的輝達ＧＴＣ開發者大會亮相。

另據二名消息人士指出，OpenAI曾與Cerebras、Groq等新創公司商議合作，盼對方提供能加速ＡＩ推論的晶片。不過，這些磋商在輝達與OpenAI敲定價值兩百億美元（約六千兩百四十億元台幣）授權協議後已中止。