技術用於軍事 OpenAI與五角大廈達協議

美國川普政府與人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic的衝突持續，美國總統川普廿七日宣布，他指示所有美國政府中的聯邦機構立即停止使用Anthropic技術，也不會再與Anthropic做生意。不過，數小時後，ChatGPT的開發商OpenAI表示，已與五角大廈達成協議，將該公司的ＡＩ技術提供給機密系統使用。

美國國防部長赫塞斯日前在華府召見Anthropic執行長阿莫戴下達最後通牒，要求Anthropic同意將其ＡＩ技術開放供軍方不受限制使用，否則將被列為「供應鏈風險」並失去政府合約，甚至可能遭援引「國防生產法」（ＤＰＡ）強制動用其產品。

這場風波源於Anthropic長期以來對其技術用於軍事目的的倫理擔憂。阿莫戴曾多次公開表達對政府不受限制使用ＡＩ的憂慮，包括全自主武裝無人機的危險性，也反對將ＡＩ部署於美國境內，進行大規模監控。

根據法新社報導，阿莫戴近日透過聲明表示，「這些威脅不曾動搖我們的立場，我們無法昧著良心答應他們的要求」。

川普廿七日在社群網路「真實社群」上發文表示，美國不會允許極左派、覺醒文化的公司決定美國軍隊如何作戰和贏取戰爭；川普表示，這項決定權屬於三軍統帥和川普委任的軍事領袖。

川普說，Anthropic犯下毀滅性的錯誤，指Anthropic企圖威脅國防部、強迫國防部遵守其服務條款而非美國憲法；川普指控Anthropic置美國民眾的生命於風險之中，讓美國軍隊陷入危險，也置國家安全於危險邊緣。

OpenAI執行長奧特曼自周三起，也開始與五角大廈進行談判，試圖達成協議。

奧特曼在社群媒體上發文表示：「在我們所有互動中，DoW（戰爭部）展現了對安全的深切尊重，以及為達成最佳結果而合作的意願。」他使用的是「戰爭部」的縮寫，這是現任政府對國防部偏好的稱呼。

當天稍早，奧特曼曾表示，與Anthropic一樣，OpenAI也不希望其技術被用於國內監控或自主武器。不過他指出，OpenAI已找到一種方式，可以在不違反這些原則的情況下參與機密行動。

他表示，在與五角大廈的討論中，OpenAI確立了在其技術中加入安全保障措施的權利，以某種方式防止系統被用於公司不願意的用途，五角大廈同意讓部分OpenAI員工與政府人員一同參與機密專案，「以協助我們的模型並確保其安全」。