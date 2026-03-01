聽新聞
0:00 / 0:00

技術用於軍事 OpenAI與五角大廈達協議

聯合報／ 記者陳熙文、編譯周辰陽／綜合報導
美國五角大廈。路透
美國五角大廈。路透

美國川普政府與人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic的衝突持續，美國總統川普廿七日宣布，他指示所有美國政府中的聯邦機構立即停止使用Anthropic技術，也不會再與Anthropic做生意。不過，數小時後，ChatGPT的開發商OpenAI表示，已與五角大廈達成協議，將該公司的ＡＩ技術提供給機密系統使用。

美國國防部長赫塞斯日前在華府召見Anthropic執行長阿莫戴下達最後通牒，要求Anthropic同意將其ＡＩ技術開放供軍方不受限制使用，否則將被列為「供應鏈風險」並失去政府合約，甚至可能遭援引「國防生產法」（ＤＰＡ）強制動用其產品。

這場風波源於Anthropic長期以來對其技術用於軍事目的的倫理擔憂。阿莫戴曾多次公開表達對政府不受限制使用ＡＩ的憂慮，包括全自主武裝無人機的危險性，也反對將ＡＩ部署於美國境內，進行大規模監控。

根據法新社報導，阿莫戴近日透過聲明表示，「這些威脅不曾動搖我們的立場，我們無法昧著良心答應他們的要求」。

川普廿七日在社群網路「真實社群」上發文表示，美國不會允許極左派、覺醒文化的公司決定美國軍隊如何作戰和贏取戰爭；川普表示，這項決定權屬於三軍統帥和川普委任的軍事領袖。

川普說，Anthropic犯下毀滅性的錯誤，指Anthropic企圖威脅國防部、強迫國防部遵守其服務條款而非美國憲法；川普指控Anthropic置美國民眾的生命於風險之中，讓美國軍隊陷入危險，也置國家安全於危險邊緣。

OpenAI執行長奧特曼自周三起，也開始與五角大廈進行談判，試圖達成協議。

奧特曼在社群媒體上發文表示：「在我們所有互動中，DoW（戰爭部）展現了對安全的深切尊重，以及為達成最佳結果而合作的意願。」他使用的是「戰爭部」的縮寫，這是現任政府對國防部偏好的稱呼。

當天稍早，奧特曼曾表示，與Anthropic一樣，OpenAI也不希望其技術被用於國內監控或自主武器。不過他指出，OpenAI已找到一種方式，可以在不違反這些原則的情況下參與機密行動。

他表示，在與五角大廈的討論中，OpenAI確立了在其技術中加入安全保障措施的權利，以某種方式防止系統被用於公司不願意的用途，五角大廈同意讓部分OpenAI員工與政府人員一同參與機密專案，「以協助我們的模型並確保其安全」。

AI 五角大廈 川普

延伸閱讀

川普政府逆轉立場鼓動伊朗政權更迭 外媒：恐帶來更多風險

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

川普證實美軍在伊朗展開「重大軍事行動」 預告推翻伊朗政權

傳美恐推遲對台軍售 專家：愛三若遭擱置 衝擊「台灣之盾」

相關新聞

相互依賴反而安全 「這作者」反駁依賴台灣晶片危及美國經濟的看法

美國財經新聞網站RealClearMarkets主編譚尼（John Tamny）撰發評論，挑戰紐約時報日前所刊載「依賴台...

亞馬遜、輝達、軟銀 投資OpenAI共1100億美元

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI宣布完成新一輪的募資，共募得一千一百億美元（約三兆四千五百億元台幣），包括亞馬...

技術用於軍事 OpenAI與五角大廈達協議

美國川普政府與人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic的衝突持續，美國總統川普廿七日宣布，他指示所有美國政府中的聯邦機...

股神在位最後一季 波克夏上季獲利減近三成

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季營業利益下滑近三成，反映保險承保獲...

那指月線跌勢重 關稅風暴以來最慘

受多重因素影響，美國股市上周五（2月27日）下跌，投資人擔心地緣政治衝突和私募信用出狀況，加上對AI疑慮未消，使避險心理...

OpenAI募得1,100億美元 與五角大廈達成協議導入模型

OpenAI於2月27日宣布完成新一輪募資，籌得1,100億美元，包括亞馬遜投資500億美元，輝達和軟銀各投資300億美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。