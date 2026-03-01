股神在位最後一季 波克夏上季獲利減近三成

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

波克夏公司（Berkshire Hathaway）在「股神」巴菲特擔任執行長的最後一季營業利益下滑近三成，反映保險承保獲利腰斬的影響，現金水位則小幅下降。波克夏新執行長亞伯（Greg Abel）發布首封致股東信，透露巴菲特每周仍進辦公室五天，強調波克夏文化不會改變。

波克夏2月28日公布，去年第4季營業利益為102億美元，比一年前的145.3億美元下滑29.8%。從事業來看，波克夏上季保險承保營業利益大減54%至15.6億美元，保險投資營業利益萎縮25%，波克夏能源公司營業利益也縮水，伯靈頓北方聖大菲鐵路公司（BNSF）與製造、服務和零售事業獲利則成長。

波克夏上季純益為192億美元，比一年前減少2.5%，相當於每A股1萬3,349美元。波克夏上季就卡夫亨氏（Kraft Heniz）與西方石油（Occidental Petroleum） 投資提列45億美元減損，現金水位降至3,733.1億美元。

亞伯今年1月接任波克夏執行長，接替掌管該公司一甲子的巴菲特。亞伯在股東信中向巴菲特致敬，並透露儘管已卸下執行長一職，目前巴菲特仍每周進辦公室五天。

