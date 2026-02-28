挪威主權基金持股台積大賺 去年底股票價值年增31%

管理資產逾2兆美元的全球最大主權財富基金挪威主權基金，在全球股市大漲下，去年獲利約2,500億美元，報酬率15.1%。該基金將功勞歸功給輝達、字母、博通等美國科技股，但若仔細鑽研其報告就會發現，台積電（2330）也同樣占了不小功勞。

管理該基金的挪威央行投資管理公司（NBIM）27日表示，該基金去年進帳2.36兆挪威克朗（2,480億美元），資產規模從前年底的約2.08兆美元增長至去年底的約2.2兆美元。

執行長譚俊（Nicolai Tangen）表示，這歸功於全球股市的「強勁回升」，其中貢獻最多的是美國科技股，金融股也表現不錯，及整體投資組合抵禦住美國關稅的上漲。他也提到在再生能源基建投資方面的「正向發展」。

他在報告中表示，「美國科技股貢獻最多正向報酬，主要受到最大幾家科技公司所牽引」，「投資輝達、字母和博通等科技公司為2025年的獲利貢獻最多；績效最差的投資則是醫療保健公司諾和諾德、聯合健康集團（UnitedHealth），以及金融科技公司Fiserv」。

根據其報告，該基金持有的輝達股票價值，從前年底的4,880.7億克朗增長至去年底的5,738.5億克朗，增長17.5%；字母則從3,324.5億克朗增長至4,393.1億克朗，增長32.1%；博通則從1,898.1億克朗增至2,156.4億克朗，增長13.6%。

不過，該報告同時也列出，該基金持有的台積電股票價值，從前年底的1,745.4億克朗增長至去年底的2,288.3億克朗，增幅高達31.1%，與字母幾乎不分上下，價值也超越其博通持股，但內文卻對台積電或台灣著墨甚少，僅提到在其所有投資的國家當中，台灣、南韓和英國股市帶來最多正面貢獻。

據其報告，該基金對台股的投資僅占其整體股票投資的2.7%，但以當地貨幣計算的報酬率為36.5%，以國際貨幣計算為37.3%，均為前十大投資市場最高；反之，該基金對美股投資占其股票投資的54.7%，以當地貨幣計的報酬率為16%，以國際貨幣計則為11.9%。

另外，瑞銀去年9月對新興市場給予加碼（Overweight）的投資評級，並預測其優異表現將延續至今年第1季，如今瑞銀認為這類資產的漲勢會持續更久。瑞銀新興市場策略主管納蘭說，有充分理由支撐漲勢到年底。