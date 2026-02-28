10年期美債殖利率跌破4% 對美經濟和股市應是利空

美國1月生產者物價指數（PPI）高得出人意外，基準的10年期美債殖利率27日卻跌破4%，觸及四個月低點。這種反常現象顯示債市氛圍已轉變，從樂觀看待經濟前景，轉為憂慮人工智慧（AI）恐對經濟造成負面效應。若此顧慮持續發酵，美股後市也不妙。

往常，PPI數據高於預期，顯示通膨壓力揮之不去，美債殖利率傾向竄升，但27日殖利率卻不升反降，基準的10年期美國公債殖利率當天收在3.96%，30年期殖利率滑落到4.63%，分別摔落去年10月22日和10月29日以來最低水準。債券殖利率與價格呈反向關係。

同日，美股三大指數收黑，道瓊工業指數大跌521點摔得最重。

德州Wisdom固定收益管理公司基金經理人安文森指出，10年期美債殖利率跌破4%，意義重大，因為那顯示交易員態度已變，從原先預期美國經濟將穩健成長，轉向擔心經濟急轉直下。他說，如果殖利率進一步跌到3.75%以下，那基本上反映「成長展望拉警報」。

安文森解釋，周五債市反應凸顯如今市場主要受「就業和成長疑慮」驅動，而導火線顯然是Citrini Research日前發表的部落格文章掀起「工作遭AI淘汰的恐慌」，導致賣壓從軟體股擴及保險、財富管理甚至卡車貨運等類股。投資人因此對AI改觀，從原先視為助漲科技股的題材，轉變成對經濟和就業展望憂心忡忡。

他表示，倘若10年期殖利率在一周後跌破3.75%，可視之為「走勢失序」。結果可能包括美國股市從目前撤離科技股、轉入其他類股的輪動，變成全面逃離股市的「規避風險」模式；此外，市場也可能調整對聯準會（Fed）下次降息的預估時點，從原先預期的7月挪前到5月或6月。

美債殖利率下滑，使股票投資吸引力相對提高，通常有利於美股後市；但本周情況不同，殖利率下降是因為經濟或就業市場展望惡化，這些因素可能促使投資人紛紛「遁入安全資產」避險，觸動股票和其他風險性資產一波跌勢。

更何況，此刻市場瀰漫著諸多不確定性因素，包括美國總統川普宣布新關稅、美國與以色列聯手空襲伊朗，都可能加劇股市波動。

安文森指出，債市「因應經濟衰退教戰手冊」是，經濟先病倒，就業流失接踵而至；現在看法卻變成「AI先摧毀工作，然後拖累經濟病倒」。

從債市觀點來看，美債殖利率下滑走勢已持續數月之久，一部分反映對Fed在準新主席華許上任後可望連番降息；然而，過去兩周來，投資人開始正視AI的傳染效應。

他說：「市場從原先問：『哪些軟體公司能撐過AI衝擊？』，改問：『AI可能消滅多少工作？』

安文森說，原先市場共識是美國經濟將呈現「金髮女孩」（冷熱恰到好處）的狀態，包括強勁成長、通膨降溫，以及Fed維持利率不變。但要維持如此樂觀的展望，10年期美債殖利率必須維持在4%~4.5%的區間。

他說：「（殖利率如今）跌落4%，市場告訴你，（支撐經濟的）三腳凳有一根支柱已搖搖晃晃。再跌破3.75%，傳達的訊息便是：凳子將要翻覆。」