相互依賴反而安全 「這作者」反駁依賴台灣晶片危及美國經濟的看法

美國財經新聞網站RealClearMarkets主編譚尼（John Tamny）撰發評論，挑戰紐約時報日前所刊載「依賴台灣晶片危及美國經濟」報導所持的觀點，他說，台灣與台積電每天都在讓世界更安全。

譚尼指出，由紐時科技記者米克爾（Tripp Mickle）所寫的該篇報導暗示，只要北京當局對台灣投下炸彈，毀了台積電，就能輕易重創美國經濟，而中國若讓美國經濟崩潰，自己或能從中受益。

可是，譚尼相信已故諾貝爾經濟學獎得主、加拿大經濟學家孟岱爾（Robert Mundell）的說法：「唯一的封閉經濟體是世界經濟本身。」

譚尼認為，中國如果透過攻擊台灣來摧毀美國的產出，其實等於同時摧毀自身經濟。美國是生產者，同時也是全球最大的消費者，而中國經濟的強大，正是建立在這個事實之上。同時，美國的資本也在相當程度上支持著中國經濟，尤其是中國的科技產業。

他進一步提到，美國人也應該更深入思考那些「限制美國先進技術銷往中國」的訴求。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因反對限制對中銷售晶片，而在美國國內受到不少批評，譚尼說，其實黃仁勳應該得到喝采。

理由正如做為台積電的所在地，保護了台灣免受軍事攻擊，全球如此多的科技智慧財產位於美國，也讓美國日益安全。貿易讓各國相互依賴，是最偉大的外交政策，攻擊別人往往反而自傷，它讓戰爭的代價變得高到無法承受。

所以，譚尼的觀點和米克爾相反，他寫道，讓美國繼續依賴台灣吧，這樣一來，我們大家都更安全。