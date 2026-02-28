西班牙工程師稱發現大疆掃地機器人漏洞 7000台險成「偷窺工具」

據美媒報導，西班牙軟件工程師阿茲杜法爾（Sammy Azdoufal）近日表示，他意外發現大疆（DJI）一款掃地機器人的服務器存在安全漏洞，指出該智能設備存隱私安全風險。大疆發言人回應稱，已修復並將持續加強安全措施。

綜合《紐約郵報》、The Verge報導，該名工程師在嘗試用AI技術改造DJI Romo機器人吸塵器，使其與PlayStation 5控制器配合時，意外獲得該設備全球24個國家、地區約7000台服務器的訪問權。通過設備內置攝像頭與咪高峰，他可遠程窺視用戶房屋內部、繪製佈局圖，甚至利用IP地址追蹤設備位置。

阿茲杜法爾強調他未採取任何非法入侵手段，僅通過漏洞即實現「全面訪問」。《紐約郵報》指，這一漏洞表明在科技高度發達的社會中，不法分子有機會輕易地獲取數據。

阿茲杜法爾是西班牙某房地產與旅遊集團的AI主管，他主動向傳媒披露問題，促使美媒The Verge聯繫大疆。大疆發言人證實漏洞已於上週修復，補救措施在公開前已實施，並承諾未來數週將解決其他網絡問題，同時持續加強安全措施。

發言人表示，「大疆始終堅持嚴格的資料私隱和安全標準，並已建立識別和應對潛在漏洞的流程。作為持續努力的一部份，大疆將繼續實施額外的加強安全措施。」

文章授權轉載自《香港01》