韓國允許Google外傳高精度地圖 拒絕20年後於美方施壓下終妥協

韓國2月27日表示，已批准Google將該國高精度地圖數據輸出至海外伺服器的申請。此舉結束Google長達二十年的屢遭拒絕記錄，為Google進入韓國市場掃清障礙。美國此前一直施壓韓國，要求其解決對美國科技公司存在的歧視問題。

路透社報導，韓國是少數幾個Google地圖無法正常運作的國家之一。韓國曾於2007年和2016年以國家安全為由拒絕Google的請求，理由是詳細的地圖數據可能會泄露韓國敏感的軍事和安全設施，韓國在技術上仍與朝鮮處於敵對狀態。

韓國國土交通部在聲明中表示，這項批准「以滿足嚴格的安全要求為前提」。這些要求包括模糊處理軍事設施和其他敏感的安全相關設施，以及限制在Google地圖和Google地球等產品中使用韓國領土的經緯度座標。

預計此舉將對韓國本土網絡巨頭Naver和Kakao造成衝擊，這兩家公司目前主導韓國的數碼地圖服務市場。

文章授權轉載自《香港01》