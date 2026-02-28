OpenAI獲亞馬遜輝達軟銀投資逾3.4兆元 估值達近23兆

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天宣布完成新1輪募資，募得1100億美元（約新台幣3兆4500億元），包括亞遜投資500億美元，及輝達和軟銀（SoftBank）各投資300億美元。

路透社報導，OpenAI還說，這波募資使其投資前估值（pre-money valuation）達到7300億美元（約新台幣22兆9000億元）；而亞馬遜（Amazon）一開始會先投入150億美元，接下來幾個月再投入其餘350億美元。

OpenAI並宣布與亞馬簽署策略夥伴關係，並獲得輝達（Nvidia）提供下一代人工智慧（AI）推論算力。

亞馬遜的雲端運算平台「亞馬遜網路服務」（AWS）將成為OpenAI的企業平台OpenAI Frontier唯一第三方雲端服務供應商。OpenAI Frontier供企業用於打造、部署及管理AI代理。

此外，OpenAI為了滿足運算需求，將消費2GW（百萬瓩、吉瓦）由亞馬遜自家Trainium晶片提供的運算容量。

