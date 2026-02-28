聽新聞
美1月核心PPI勁揚 股市嚇跌

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國27日公布元月生產者物價指數（PPI）顯示通膨升溫。法新社

美國27日公布元月生產者物價指數（PPI）顯示通膨升溫，尤其是貿易相關產品的升幅偏高，證實企業界正在進一步將關稅成本轉嫁給零售業者，且未來幾個月消費者物價升幅可能擴大，使聯準會（Fed）3月更可能維持利率不變。美股三大指數早盤應聲下跌，道瓊跌逾700點。

元月整體PPI月升0.5%，高於預估的0.3%，及去年12月時的0.4%（修正數）升幅。比去年同期上升2.9%，高於預估的2.6%，但比去年12月時的3%升幅略降。

核心PPI走勢

扣除食品及能源後的核心PPI月升幅達0.8%，是去年7月以來最大單月升幅，遠超過市場預估的0.3%，及去年12月時的0.6%（修正數）升幅。若與去年同期相比，大幅上升3.6%，高於預估的3%，及去年12月時的3.3%升幅。

扣除食品、能源及貿易後的雙核心PPI月升幅縮小到0.3%，符合預估，也與去年12月的升幅相同；若與去年同期相比，則上升3.4%，低於預估及去年12月時的3.5%升幅。

經濟學者指出，元月上述3項PPI指標的差距相當明顯，而且剔除食品和能源的元月商品價格升幅，位居2022年初來最大之列，顯示能源及食品價格雖回跌，但其他產品與服務業價格升幅擴大，而且2月以來因美國可能攻擊伊朗，國際油價已大幅上漲，因此2月整體PPI可能回升。

另一方面，扣除食品、能源與貿易類的雙核心PPI升幅反而偏低，顯示企業已開始將關稅造成的成本加速轉嫁給零售業者。

由於連續幾個月PPI升幅都偏強，進一步證明通膨下降的進展緩慢，而且原料價格上漲也鼓勵企業提高售價。這也預示未來幾個月的消費者物價升幅擴大的機率升高。

