戴爾財報、財測狂 股價暴漲

美國人工智慧（AI）伺服器與個人電腦（PC）大廠戴爾（Dell）上季營收與獲利都高於預期，本季營收預測更遠超乎華爾街預估，且預料全年AI伺服器營收將倍增至約500億美元，還承諾向股東返還更多現金，激勵股價27日早盤狂漲逾15%。

戴爾公布，止於1月30日的2026年度第4季（上季）年比成長39%，至創紀錄的333.8億美元，經調整後每股純益為3.89美元，都高於華爾街預期。

其中，包含儲存、軟體及伺服器產品基礎設施解決方案事業群，上季營收激增73%到196億美元，優於市場預估，且AI優化伺服器營收年比暴增342%至90億美元。

上季涵蓋PC業務的客戶解決方案部門營收增長14%至134.9億美元，也高於預估，主要為商業PC營收成長16%至116.1億美元帶動，消費者PC營收則略減0.3%到35.4億美元，但都優於預期。

而且，戴爾上季伺服器與網路部門營業利益率為優於預期的14.8%，緩解了市場價格大漲可能擠壓銷售的憂慮。美中不足的是，上季電腦部門營業利益率為4.7%，低於分析師預測。

戴爾也預測，今年度AI伺服器收入將成長103%至約500億美元。該公司表示，目前擁有4,000多家AI伺服器客戶，包括全球首富馬斯克的AI新創公司xAI、以及CoreWeave等。