擊退Netflix 派拉蒙收購華納 提出更優渥報價方案獲青睞

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Paramount Skydance）針對華納兄弟探索公司（WBD）的競標戰26日出現重大轉折，華納兄弟探索董事會認定派拉蒙提出的修訂出價為更優方案後，Netflix決定放棄這筆收購交易。

Netflix在聲明中表示：「我們談判達成的交易原本將為股東創造價值，並有明確取得監管批准的路徑。然而，我們始終保持紀律，在必須提高出價以匹配派拉蒙天舞最新報價的情況下，這筆交易在財務上已不再具吸引力，因此決定不會跟進出價。」

Netflix和派拉蒙天舞收購提案比一比

派拉蒙本周稍早將收購整個華納兄弟探索公司的報價，從每股30美元上調至31美元，由全現金支付。這是派拉蒙近幾個月來多次修訂出價的最新一次，也是推進敵意收購後的最新調整，以取代華納兄弟探索公司與Netflix先前達成、以每股27.75美元出售影視製作與串流業務的協議。

Netflix上周授予華納兄弟探索公司七天豁免期，允許該公司重新與派拉蒙接觸，最終促成更高報價。派拉蒙的收購方案涵蓋整個華納兄弟探索公司，包括旗下付費電視頻道網絡，這意味著美國總統川普在媒體界的死對頭CNN，可能因此納入他的盟友艾里森父子旗下。

華納兄弟探索董事會26日在聲明中指出，在派拉蒙提出更優出價後，Netflix有四個工作日可修改提案，但後者最終選擇退出。