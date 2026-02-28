擊退Netflix 派拉蒙收購華納 提出更優渥報價方案獲青睞

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Paramount Skydance）針對華納兄弟探索公司（WBD）的競標戰26日出現重大轉折。路透
串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Paramount Skydance）針對華納兄弟探索公司（WBD）的競標戰26日出現重大轉折。路透

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Paramount Skydance）針對華納兄弟探索公司（WBD）的競標戰26日出現重大轉折，華納兄弟探索董事會認定派拉蒙提出的修訂出價為更優方案後，Netflix決定放棄這筆收購交易。

Netflix在聲明中表示：「我們談判達成的交易原本將為股東創造價值，並有明確取得監管批准的路徑。然而，我們始終保持紀律，在必須提高出價以匹配派拉蒙天舞最新報價的情況下，這筆交易在財務上已不再具吸引力，因此決定不會跟進出價。」

Netflix和派拉蒙天舞收購提案比一比
Netflix和派拉蒙天舞收購提案比一比

派拉蒙本周稍早將收購整個華納兄弟探索公司的報價，從每股30美元上調至31美元，由全現金支付。這是派拉蒙近幾個月來多次修訂出價的最新一次，也是推進敵意收購後的最新調整，以取代華納兄弟探索公司與Netflix先前達成、以每股27.75美元出售影視製作與串流業務的協議。

Netflix上周授予華納兄弟探索公司七天豁免期，允許該公司重新與派拉蒙接觸，最終促成更高報價。派拉蒙的收購方案涵蓋整個華納兄弟探索公司，包括旗下付費電視頻道網絡，這意味著美國總統川普在媒體界的死對頭CNN，可能因此納入他的盟友艾里森父子旗下。

華納兄弟探索董事會26日在聲明中指出，在派拉蒙提出更優出價後，Netflix有四個工作日可修改提案，但後者最終選擇退出。

兄弟 串流 財務

延伸閱讀

美股早盤／PPI太高嚇壞投資人！道瓊重挫逾600點 Netflix逆勢勁揚11%

派拉蒙收購華納撼動美新聞界！川普勢力拿下CNN恐裁他厭惡主播

派拉蒙確定收購華納兄弟！Netflix不玩了宣布退出「放棄併購」

華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

相關新聞

美1月核心PPI勁揚 股市嚇跌

美國27日公布元月生產者物價指數（PPI）顯示通膨升溫，尤其是貿易相關產品的升幅偏高，證實企業界正在進一步將關稅成本轉嫁...

亞股寫最強2月 金價月線連七紅

儘管亞股在2月的最後一個交易日表現平淡，仍將締造歷來最強2月，金價月線漲勢也將是1973年來最久，成為後市好兆頭。分析師...

川普關稅推翻效應…陸股大贏家 美元淪輸家

最新調查顯示，美元可能淪為美國最近一連串關稅紛擾一大輸家，中國大陸股市則可望締造亮眼表現。

預期20年內月球蓋工廠 馬斯克：抱緊特斯拉股票

特斯拉執行長馬斯克預期，該公司工廠將會在20年內登陸月球表面，敦促投資人繼續持有特斯拉股票。

晶片通膨 低價智慧機恐掰掰 今年整體出貨估減一成

全球兩大研究機構國際數據資訊公司（IDC）與顧能（Gartner）都警告，在記憶體晶片價格大漲帶動「晶片通膨」，今年智慧...

印度上調經濟成長預測

印度政府27日發布一套新的國內生產毛額（GDP）計算架構，並在新架構下，將本年度經濟成長預測上調至7.6%，與彭博調查預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。