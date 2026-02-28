AI搶工作 企業開始裁員了

前推特執行長多爾西創立的金融科技公司Block 26日宣布，計劃裁撤超過4,000名員工，認為人工智慧（AI）將改變未來的勞動力，直言多數公司都會走到這一步。消息公布後，該公司股價在27日早盤大漲逾19%。eBay同日也宣布將裁減800人。

Block共同創辦人兼執行長多爾西在致股東信中表示：「我們向團隊報告一項艱難決定。我們將把Block的人數從超過1萬人縮減至不到6,000人，意味著超過4,000名員工將離開公司或進入協商程序。」

多爾西說，隨著企業從「智慧工具」中獲得更高效率，他預期其他公司也將對人力結構進行類似調整。

多爾西表示，「我認為我們意識到這一點並不算早。相反的，我認為多數公司都晚了」。「我相信在未來一年內，多數企業都會得出相同結論，並做出類似的結構性改變。與其被動因應，不如誠實面對，主動按照自己的步調前進。」

Block財務長阿胡賈則說，此次裁員將使公司「為下一階段的長期成長做好準備」，「在業務加速成長之際，我們選擇調整營運方式，看到以規模較小、但高度專業的團隊，並運用AI自動化更多工作，有機會加快前進速度」。

其他公司如Pinterest、CrowdStrike等近期也宣布裁員，並直接將人力縮減歸因於AI正重塑企業人力結構。

多爾西在社群平台X發文表示，他面臨的選擇是，在這波轉型逐步展開之際，在數個月或數年間分批裁員，或是「現在就採取行動」。多爾西寫道，「我選擇後者」，「一再進行裁員將傷害士氣、分散焦點，也會削弱客戶與股東對我們領導能力的信任」。

目前為止，企業界普遍認為AI不會造成大規模就業危機 ，但Block是最新一家公開將裁員與擁抱AI劃上關聯的知名公司，此舉勢必加劇白領就業市場的焦慮。