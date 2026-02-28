亞股寫最強2月 金價月線連七紅

儘管亞股在2月的最後一個交易日表現平淡，仍將締造歷來最強2月，金價月線漲勢也將是1973年來最久，成為後市好兆頭。分析師指出，美國最高法院判決對等關稅違法、及AI資本支出，正助長新興市場漲勢，台韓股有望繼續上攻。

美國科技股26日下跌引發審慎情緒，MSCI亞太指數27日盤中漲0.6%，但中國大陸、日本及南韓等股市27日震盪盤整，上證綜合指數收盤小漲0.4%，東京日經225指數微漲0.2%，首爾Kospi指數下跌1%。

以月線來看，亞股表現搶眼，MSCI亞太指數本月來漲6.7%，是該指數1998年開始交易以來的最佳月線表現；日經225指數大漲10.4%，一度破天荒衝破59,000點；Kopsi指數更狂漲19.5%，也史上首度漲破6,300點；泰國SET指數一個月來也漲15.3%，單月表現為2020年11月來最佳；上證指數2月表現相對弱，僅漲1.1%。

在美國關稅政策混亂下，貴金屬繼續閃耀，紐約黃金現貨27日一度漲0.3%至每英兩5,200.46美元，但2月來累計走揚5.8%，為連續第七個月上漲，將是1973年來最長月線漲勢。紐約白銀現貨27日盤中漲1.6%，報每英兩89.7305美元，為連續第十個月上漲，也是數十年來最長漲勢。白金2月來累計漲7.4%，連四個月走高，鈀金也揚升5.9%，即將連六個月收紅。

彭博資訊指出，美國最高法院判決川普政府援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）所課的關稅違法，已減輕新興市場壓力，尤其是巴西、印度及印尼。