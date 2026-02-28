印度上調經濟成長預測

印度政府27日發布一套新的國內生產毛額（GDP）計算架構，並在新架構下，將本年度經濟成長預測上調至7.6%，與彭博調查預估相符，高於當局1月依照舊版系統估算的7.4%。

印度政府將GDP的基準年，由2011-2012年度改為2022-2023年度，並調整各產業權重，以反映過去十年經濟結構的變化。此舉旨在更準確反映經濟轉變，並在數據品質遭質疑後，強化官方統計公信力。政府本月稍早也修訂通膨數據。

印度當局在2015年曾進行類似調整後，使該國GDP增加約1,200億美元，並將2013-2014年度的成長率預測，由4.7%上修至6.9%。

印度統計及計畫執行部（MOSPI）表示，1月已著手調整GDP、通膨和工業生產數據，以強化數據品質、公信力與政策參考價值。

IMF去年在報告中對印度政府經濟數據的準確性表示關切，給予倒數第二的「C級」評等。MOSPI秘書葛雅格說，新的GDP統計架構將大幅回應IMF的疑慮，因此我們預期，這將改變對印度國民帳戶數據的評估與評等。

印度政府27日公布的數據也顯示，印度去年10-12月GDP年增率達7.8%，優於彭博調查分析師預估中位數的7.6%。這是莫迪政府去年推出大規模減稅措施後的首個完整季度。

