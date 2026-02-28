預期20年內月球蓋工廠 馬斯克：抱緊特斯拉股票
特斯拉執行長馬斯克預期，該公司工廠將會在20年內登陸月球表面，敦促投資人繼續持有特斯拉股票。
特斯拉26日在製造部門官方X上放上影片，馬斯克在接受特斯拉柏林廠廠長蒂里格（André Thierig）訪問時表示，「我認為，特斯拉20年後會在月球上有工廠」，並認為特斯拉擁有「興旺且非常光明的未來」。
馬斯克說，「我會建議繼續保有特斯拉股票，因為它將變得非常有價值」，可見他對該公司的未來路線藍圖十分看好。
馬斯克已在多個場合表達過，他預期特斯拉將在月球擁有工廠。去年12月，馬斯克曾提議在月球興建衛星工廠。如此一來，將可不需使用火箭來把AI資料中心衛星送上太空。
馬斯克也預期，特斯拉的Optimus人型機器人將成為首台「馮紐曼探測器」（von Neumann probe），這是一種存在於理論上的機器，能利用星球上的原物料創造出自己的複製體，再將複製體送到其他星球取得更多原物料，這將有助人類打造其他星球的殖民地。
為進一步展現對機器人和AI的樂觀態度，特斯拉也已停產Model S和Model X，利用生產這兩款高階車款的加州佛里蒙工廠生產Optimus機器人。特斯拉對Optimus的年產量目標為100萬台。
不過，就目前而言，特斯拉的銷售數據並不如理想。特斯拉今年1月的歐洲銷售年比下滑17%，市占率也從去年1月的1%下滑至0.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。