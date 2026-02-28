預期20年內月球蓋工廠 馬斯克：抱緊特斯拉股票

特斯拉執行長馬斯克預期，該公司工廠將會在20年內登陸月球表面，敦促投資人繼續持有特斯拉股票。

特斯拉26日在製造部門官方X上放上影片，馬斯克在接受特斯拉柏林廠廠長蒂里格（André Thierig）訪問時表示，「我認為，特斯拉20年後會在月球上有工廠」，並認為特斯拉擁有「興旺且非常光明的未來」。

馬斯克說，「我會建議繼續保有特斯拉股票，因為它將變得非常有價值」，可見他對該公司的未來路線藍圖十分看好。

馬斯克已在多個場合表達過，他預期特斯拉將在月球擁有工廠。去年12月，馬斯克曾提議在月球興建衛星工廠。如此一來，將可不需使用火箭來把AI資料中心衛星送上太空。

馬斯克也預期，特斯拉的Optimus人型機器人將成為首台「馮紐曼探測器」（von Neumann probe），這是一種存在於理論上的機器，能利用星球上的原物料創造出自己的複製體，再將複製體送到其他星球取得更多原物料，這將有助人類打造其他星球的殖民地。

為進一步展現對機器人和AI的樂觀態度，特斯拉也已停產Model S和Model X，利用生產這兩款高階車款的加州佛里蒙工廠生產Optimus機器人。特斯拉對Optimus的年產量目標為100萬台。

不過，就目前而言，特斯拉的銷售數據並不如理想。特斯拉今年1月的歐洲銷售年比下滑17%，市占率也從去年1月的1%下滑至0.8%。