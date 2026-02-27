美股早盤／PPI太高嚇壞投資人！道瓊重挫逾600點 Netflix逆勢勁揚11%

美國上月躉售通膨遠高於預期增添投資人憂慮，拖累美國股市27日早盤下挫，道瓊工業指數大跌逾600點，串流巨擘Netflix股價逆勢大漲逾11%。

道瓊工業指數27日早盤下跌620.49點或1.25%，報48,878.71點，標普500指數跌0.87%至6,848.76點，那斯達克綜合指數跌幅約1.2%。27日是美股2月最後一個交易日，標普500指數和那斯達克指數全月預料將以跌作收，那斯達克指數可能寫下去年3月以來最差單月表現。

美國勞工統計局（BLS）27日公布，1月生產者物價指數（PPI）比前月上漲0.5%，漲幅大於市場預估的0.3%及去年12月的0.4%；剔除波動劇烈食品和能源價格的核心PPI上漲0.8%，漲幅遠大於市場預期的0.3%和去年12月的0.6%。

輝達（Nvidia）股價延續上季財報出爐後頹勢，26日收跌逾5%後27日早盤再跌逾2%，台積電ADR也跌逾1%。Netflix決定放棄收購華納兄弟探索公司（WBD），股價27日早盤一度暴漲11.6%，報94.43美元。