OpenAI仍募得1100億美元 輝達軟銀各投300億元、亞馬遜出500億元

OpenAI完成最新一輪募資，順利籌得1,100億美元資金。路透
OpenAI完成最新一輪募資，順利籌得1,100億美元資金，比一年前得手的資金多出一倍多。募資規模不但創下未上市科技公司的紀錄，更在市場對人工智慧（AI）前景一片質疑聲中完成。

在27日公布的聲明中，OpenAI表示，亞馬遜（Amazon）出資500億美元，輝達拿出300億美元，軟銀也投資300億美元。這些資金讓OpenAI的估值達到7,300億美元，相較之下，去年10月時其估值為5,000億美元。

曾有知情人士透露，OpenAI預估，2030年時總營收將超過2,800億美元，消費者和企業部門的貢獻大概各一半。

