美1月PPI升溫高於預期 關稅轉嫁幅度擴大…美股期指挫逾500點

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國27日公布元月生產者物價指數PPI）顯示通膨升溫，尤其是貿易相關產品，證實企業界進一步將關稅成本轉嫁給零售業者。美股道瓊指數期貨大跌582點。

元月整體PPI月升0.5%，高於預估的0.3%，及去年12月時的0.4%（修正數）升幅；比去年同期上升2.9%，高於預估的2.6%，但比去年12月時的3%升幅略降。

扣除食品及能源後的核心PPI月升幅達0.8%，遠超過預估的0.3%，及去年12月時的0.6%（修正數）升幅；比去年同期大幅上升3.6%，高於預估的3%，及去年12月時的3.3%升幅。

扣除食品、能源及貿易後的雙核心PPI月升幅縮小到0.3%，符合預估，也與去年12月的升幅相同；比去年同期上升3.4%，低於預估及去年12月時的3.5%升幅。

由於核心PPI升幅遠大於整體及雙核心PPI的升幅，顯示能源及食品價格回跌，但其他產品與服務業價格升幅擴大，尤其是貿易相關產品，凸顯關稅的轉嫁效應快速顯現。

