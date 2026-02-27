投資房地產不如炒股？南韓總統李在明求售名下公寓 開價6300萬元
南韓總統府27日表示，總統李在明及第一夫人金惠景已透過不動產仲介公司，開始兜售名下位於京畿道城南市盆唐區的公寓，藉此展現穩定房市的承諾。這座公寓賣價已證實為29億韓元（201萬美元，約新台幣6,300萬元），低於當前市價。
李在明和金惠景1998年以3.6億韓元買下這座164平方公尺的獨戶公寓，至今已擁有這座公寓近30年。根據朝鮮日報調查，李在明在鄰近不動產仲介公司以29億韓元兜售這座房地產，略低於目前31億至32億韓元的開價。
朝鮮日報報導，這座公寓目前由一名房客居住，李在明開始兜售後買家旋即出現，預計很快就會簽約。
總統府消息人士說：「李總統決定尋找買家，似乎是因為認為繼續擁有這座公寓較不利…他似乎認為把出售房屋的收入拿來投資指數股票型基金（ETF）或其他金融投資，創造的經濟效益較大。」
