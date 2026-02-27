幣值蒸發得比呼吸還快 完美風暴讓伊朗瀕崩潰邊緣

50年前，70里亞爾（伊朗幣）能換1美元，今日換1美元卻需140萬里亞爾。這正是伊朗人經歷的生活難關。伊朗年初的示威潮是一場由腐敗、制裁與極端乾旱交織而成的經濟風暴，正將這個文明古國推向崩潰邊緣。

伊朗去年底爆發抗議，主因為伊朗貨幣里亞爾（Rial）大幅貶值、水資源短缺等問題，學者將貨幣貶值歸因於伊朗經濟體制及外部制裁等。從德黑蘭大市集的沈默罷市，到病人口中買不起的救命藥，隨伊朗里亞爾陷「自由落體式」崩盤，貨幣在手中蒸發的速度甚至快過呼吸。

伊朗市集商人在1979年伊斯蘭革命中扮演關鍵角色，多年來一直是伊朗的核心支持群體與經濟基礎，而去年底到今年初這波示威潮，又因商人的參與使規模大幅提升，期間一度蔓延到31個省份。

● 貶值2萬倍 幣值「自由落體式」崩壞

與伊朗市集商人有生意往來的Arsham皇家波斯地毯董事長、在台伊朗人范迪紳（Dave EsfandiaryMoshen）向中央社表示，這次市集商人也出來抗議，抗議期間商人一天只開店半個小時檢查商品就回家，「因為現在也沒人會出來買商品」。

此次伊朗抗議主因為伊朗里亞爾貨幣貶值。1979年何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）返國掌權時，一美元約於70至75里亞爾，如今一美元約合140萬里亞爾，幣值50年內跌2萬倍。光是去年12月通膨率就達42%，讓有9000多萬人口的伊朗民不聊生。

范迪紳的一些家人在德黑蘭生活。他轉述親友在當地的觀察稱，因匯差大、薪水沒有漲價，很多伊朗人無法用可接受的價格買到產品，有些病人則因藥價上漲，無法買到藥。

伊朗政府為平息民間聲浪，在1月初宣布發放7美元給人民，但這對每月基本開銷超過200美元的伊朗人民來說，難以緩解經濟困境。

范迪紳激動地說，這樣的補助與伊朗金援真主黨（Hezbollah）的龐大金額相比微不足道，「伊朗人都不會生氣嗎？」他在德黑蘭的家人也沒領這筆補助。

而在里亞爾不斷貶值的背後出現兩種論述。一是歸因於伊朗經濟的不透明，英國蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）教授安薩里（Ali Ansari）撰文指出，在兩伊戰爭和何梅尼逝世後，伊朗開放商業活動，但賺錢方式主要圍繞在貿易而非投資，反映伊朗政治經濟的「功利心態」（mercantilementality），以及缺乏能保護和促進投資的穩定法律環境。

● 雞蛋漲價吃不起 雞肉牛肉成奢望

總部位於瑞士日內瓦的獨立非營利新聞機構「新人道主義者」（The New Humanitarian）報導，在德黑蘭工作的艾克巴（Ali Akbar）去年1月臉上長疹子，被診斷出對花粉、樹木和雜草產生嚴重過敏反應，唯一治療方式為長期免疫療法，每週需注射3次疫苗，每次費用高達300萬里亞爾。但疫苗價格從12月初至1月底期間，漲至800萬里亞爾，他最終決定停止治療。

建築工人阿布杜拉（Abdollah）說，我們以前用一箱15萬託曼（toman）（伊朗民間通用的貨幣單位）的雞蛋填飽肚子，現在要50萬託曼，這意味著連雞蛋都吃不起了，「雞肉和牛肉已成為奢望」。

當貨幣貶值至歷史新低，通貨膨脹使人們難以維持生計時，壓垮駱駝的最後一根稻草並非政治活動家，而是那些生計蕩然無存的商販和店主，以及像阿布杜拉這樣連雞蛋都買不起的工人。

艾克巴仍在對抗未經治療的過敏症，他代表著數百萬伊朗民眾，他們被困在經濟崩潰和政府無力或不願提供救濟的困境之中。

「起初，得知我的病可以治療，經過長期療程後就能康復，我感到很欣慰」。他說，「但現在我真的不想繼續治療了，因為我根本負擔不起」。

● 制裁只是催化劑 伊朗困境根源於經濟不透明

「制裁加劇危機，但制裁並非伊朗經濟困境的根源」。安薩里指出，缺乏法律保障可能意味著所獲資金通常存入海外銀行的安全帳戶，此舉助長貶值趨勢。伊朗當局幾乎沒有動力提升法律明確性或透明度，於是伊朗的政治經濟陷入貶值循環，多年來導致貨幣貶值的主因在於此種經濟體制。

二是外界大力制裁。歐盟理事會（EU Council）、聯合國去年相繼恢復對伊朗的制裁。輔大歷史系教授陳立樵告訴中央社，外界對伊朗的封鎖，牽扯到與美國不和引起的問題，美國透過制裁壓制伊朗經濟發展，制裁可能讓伊朗內外的資金流動不順利，也會讓外國人不太主動對伊朗投資。

● 水資源瀕臨崩潰 在台伊朗人悲家鄉慘況

另外，伊朗水資源短缺問題為民間長期困擾，也成點燃抗議怒火原因之一。伊朗旱災已持續6年，去年底面臨十幾年來最嚴重旱災，德黑蘭擁有的5座水壩平均蓄水率只有約10%。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）去年11月底還表示，德黑蘭恐因此需要疏散。

范迪紳描述親人在德黑蘭的情況時說，大約從半年前，德黑蘭就開始停水，過去一天約有2小時停水，抗議發生後變成一天停水6小時，也開始停電。政府在此次抗議中還切斷網路，大概有3週無法聯絡家人，近期開始可以與家人聯絡，但有的地方仍搜尋不到網路。

安薩里指出，伊朗高原正面臨水資源枯竭危機。儘管氣候變化加劇此問題，但地下水位崩潰的根本原因在於管理不善、腐敗橫行及規劃缺失。

曾任伊朗環境部副部長、現為聯合國大學水、環境與健康研究所（UNU-INWEH）所長的教授丹尼（Kaveh Madani）去年12月向英國獨立電視台（ITV）表示，伊朗長期存在水資源問題，根源在於用水需求與供水能力嚴重失衡，「德黑蘭當前的狀況前所未見」。