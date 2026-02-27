春節後首周終止連6跌！SCFI運價指數反彈 四大航線全面上揚
華人農曆春節假期結束恢復上班，27日公布年後首周的上海集裝箱出口(SCFI)運價指數終止連六跌開始反彈，SCFI指數上漲81.65點至1,333.11點，周漲幅6.5%，四大航線全面上揚。
業界認為主要受惠於減班效應，年後艙位供應量不多推升運價反彈。農曆年後最新一期出爐運價，需求還不夠旺，然而在船公司因應農曆年到來大減班影響，班次不多下，也推升運價反彈。
遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,857美元，上漲70美元，漲幅3.9%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,691美元，較前一期上漲167美元，上揚6.6%。
遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,420美元，較前一期上漲59美元，周漲4.3%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,305美元，較前一期上揚128美元，周漲幅5.9%。
