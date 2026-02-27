亞股多收漲！市場對AI投資重新評估 科技股勁揚帶動

隨著市場對人工智慧（AI）投資進行重新評估，帶動科技股走強，亞洲投資人今天持續買進，區域股市多收高。

法新社報導，華爾街科技7雄（Magnificent Seven）過去2年因AI熱潮帶動，股價飆升，但由於市場對估值過高及獲利能力的擔憂，年初以來表現相對緩慢。

22日的一份報告警告全球部分經濟領域恐因AI面臨風險，受影響範圍包括信用卡公司與外送平台，升高市場對AI衝擊產業的疑慮。

這種不確定性促使資金從開發應用程式與軟體的「下游」公司，轉向晶片製造商等「上游」企業，而這類企業多數位於亞洲。

城市指數公司（City Index）分析師畢內達（JulianPineda）表示：「市場預期處於高位，部分利多已反映在股價中。此外，市場也擔心估值過高，以及輝達過度依賴大型科技公司對AI基礎建設的資本支出。」

畢內達還說，若企業因成本優化而放緩AI投資步伐，將間接影響輝達（Nvidia）的成長展望。

前一天的美股多收跌，以科技股為主的那斯達克指數跌幅超過1%。

亞股今天走勢不一，東京、香港、上海、雪梨、新加坡與威靈頓股市都收漲。

首爾股市本週因權值股三星電子（Samsung）與SK海力士（SK hynix）大漲，累計漲幅逾8%，大盤今天回檔收跌1%。馬尼拉股市也收低。