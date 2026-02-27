業界錯愕！才說18A技術最先進 英特爾晶圓代工主管竟轉身跳槽高通

英特爾晶圓代工負責人歐巴克利（Kevin O'Buckley）去年10月才剛表示，該公司的18A製程是當前地表上最先進的半導體技術，如今卻傳出他將在任職英特爾兩年後跳槽高通，引發業界錯愕。他的職位將由先前執掌前端製程研發和生產的錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）接任。

Tom's Hardware報導，英特爾發言人表示，「我們感謝歐巴克利為晶圓代工服務部門的貢獻，並祝福他在尋找公司外機會時一切順利。晶圓代工仍是英特爾戰略的最優先要務之一，並將在錢德拉賽卡蘭的領導下，專注在有紀律的執行和提供顧客優質服務。」

做為英特爾的科技與營運長，以及晶圓代工負責人，錢德拉賽卡蘭如今將同時監督英特爾的先進製程技術開發和全球製造網絡日常營運，這樣的職位是過去英特爾所沒有的，因為歐巴克利和前一任負責人潘恩（Stuart Pann）都只負責日常營運和擴張事務，不負責研發先進製程技術。

歐巴克利在高通將擔任負責全球營運和供應鏈的執行副總裁，並將領導該公司的全球晶片製造活動，以及監督製造工程與代工商和零件供應商間的關係。他將直接向高通執行副總裁、財務長暨營運長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）報告業務狀況。他在IBM和格芯任職七年後，僅在英特爾晶圓代工部門待不到兩年。

英特爾晶圓代工部門未來是否會替高通設計的晶片代工，仍還值得關注。