快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

說「謝謝」要算分？漢堡王AI耳機上線 要了解員工是否夠友善

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
漢堡王（Burger King）正在測試AI頭戴式耳機，以便觀察員工與顧客互動情形。 美聯社
漢堡王（Burger King）正在測試AI頭戴式耳機，以便觀察員工與顧客互動情形。 美聯社

速食連鎖店漢堡王（Burger King）正在測試人工智慧（AI）頭戴式耳機，以便觀察員工與顧客的互動情形，引發外界對監視問題的討論。該公司強調，這項工具旨在簡化流程，讓門市更專注於顧客服務。

BBC報導，根據漢堡王的影片，這個名為「BK助理」、由OpenAI支援的AI系統，將依據員工對話內容，彙整各門市的「友善度評分」。漢堡王發言人表示，目前該系統已在美國500家門市試用，預計年底前，全美門市都將可使用這個平台。

漢堡王數位長向The Verge表示，該公司已訓練這套系統，辨識包含「請」和「謝謝」在內的用語，以評估員工友善程度。該系統會分析得來速（drive-thru）互動過程中的音訊內容。

嵌入耳機中的AI聊天機器人「Patty」，還可回答員工關於餐點製作方式的問題，並在產品需要補貨時發出提醒。不過，這個系統也引發外界對監視問題的討論。

漢堡王強調，該技術並非用來「記錄對話或評量個別員工」，其母公司26日也發表聲明，表示這項工具「旨在簡化餐廳營運流程」，讓門市經理與員工「能將更多心思放在顧客服務與團隊領導之上」。

漢堡王 客服 發言人

延伸閱讀

OpenAI曝光中國網軍戰術：AI被用於跨境打壓異議

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

金融時報：輝達即將敲定300億美元入股OpenAI 取代千億美元合作案

AI代理OpenClaw太紅！創辦人獲OpenAI延攬 拓展自主執行的能力

相關新聞

業界錯愕！才說18A技術最先進 英特爾晶圓代工主管竟轉身跳槽高通

英特爾晶圓代工負責人歐巴克利（Kevin O'Buckley）去年10月才剛表示，該公司的18A製程是當前地表上最先進的...

馬斯克籲投資人抱緊特斯拉股票 預期20年內蓋出月球工廠

特斯拉執行長馬斯克預期，該公司工廠將會在20年內登陸月球表面，敦促投資人繼續持有特斯拉股票。

為何與AI有關？10年期美債殖利率跌向4% 分析師揭關鍵原因

美國公債價格最近在強勁買盤支撐下大漲，走向相反的殖利率顯著下滑，10年期美債殖利率26日跌到三個月低點，在美國經濟、利率...

說「謝謝」要算分？漢堡王AI耳機上線 要了解員工是否夠友善

速食連鎖店漢堡王（Burger King）正在測試人工智慧（AI）頭戴式耳機，以便觀察員工與顧客的互動情形，引發外界對監...

商社股走強！市場展望波克夏年度股東信 東證指數再創新高

市場對波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）年度股東信有所期待，推升商社股走強，東京股巿東證指數今天再...

酷澎上季營業利益銳減逾97% 預期個資外洩事件衝擊逐步減弱

受個資外洩事件影響，跨國電子商務巨人酷澎（Coupang）上季營業利益年比銳減逾97%，並且意外轉為淨損，營收也低於分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。