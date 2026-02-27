馬斯克籲投資人抱緊特斯拉股票 預期20年內蓋出月球工廠

特斯拉執行長馬斯克預期，該公司工廠將會在20年內登陸月球表面，敦促投資人繼續持有特斯拉股票。

特斯拉26日在製造部門官方X上放上影片，馬斯克在接受特斯拉Gigafactory柏林廠廠長蒂里格（André Thierig）訪問時表示，「我認為，特斯拉20年後會在月球上有工廠」，並認為特斯拉擁有「興旺且非常光明的未來」。

馬斯克說，「我會建議繼續保有特斯拉股票，因為它將變得非常有價值」，可見他對該公司的未來路線藍圖十分看好。

Tesla CEO Elon Musk urges investors to hold onto their stock, saying $TSLA will be extremely valuable in the future, especially as he moves forward with plans to eventually put Tesla factories on the Moon



"In 20 years, I'd say Tesla's got factories on the Moon, Basically, I see… pic.twitter.com/oLz47bW043 — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) February 26, 2026

馬斯克已在多個場合表達過，他預期特斯拉將在月球擁有工廠。去年12月，馬斯克曾提議在月球興建衛星工廠。如此一來，將可不需使用火箭來把AI資料中心衛星送上太空。

馬斯克也預期，特斯拉的Optimus人型機器人將成為首台「馮紐曼探測器」（von Neumann probe），這是一種存在於理論上的機器，能利用星球上的原物料創造出自己的複製體，再將複製體送到其他星球取得更多原物料，這將有助人類打造其他星球的殖民地。

為了進一步展現對機器人和AI的樂觀態度，特斯拉也已停產Model S和Model X，利用生產這兩款高階車款的加州佛里蒙工廠生產Optimus機器人。特斯拉對Optimus的年產量目標為100萬台。

不過，就目前而言，特斯拉的銷售數據並不如理想。特斯拉今年1月的歐洲銷售年比下滑17%，市占率也從去年1月的1%下滑至0.8%。

完整版訪問：