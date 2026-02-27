酷澎上季營業利益銳減逾97% 預期個資外洩事件衝擊逐步減弱

受個資外洩事件影響，跨國電子商務巨人酷澎（Coupang）上季營業利益年比銳減逾97%，並且意外轉為淨損，營收也低於分析師預期，但表示業績表現已出現回穩跡象，預期相關衝擊將逐漸減弱。

酷澎去年第4季營業利益年減97.4%至800萬美元，也淨損2,600萬美元，經調整後每股虧損0.01美元，遠不如分析師所預期的每股盈餘0.034美元。上季營收年增11%至88億美元，也低於分析師所估。

占營收逾九成的酷澎韓國公司去年11月揭露，約3,400萬名的客戶個資外洩，促使南韓政府啟動多項調查。酷澎創辦人暨執行長金範錫首度為此口頭道歉，「我們在酷澎的一切作為驅力都是同一個焦點：讓我們的客戶經驗」，「在酷澎，沒有比不能符合期待還要更嚴重的事情，我們知道我們必須做得更好，我們也將會」。他去年底以書面公開道歉。

但酷澎也說，最近數據顯示，這起事件的衝擊已趨穩定，本季表現正開始復甦。財務長亞南德（Gaurav Anand），「從第4季末以來，我們已看到情況趨穩，大量客戶重新啟用帳戶，客戶成長趨勢也改善」。

酷澎上季商品電商部門的活躍客戶數年增8%至2,460萬人。亞南德說，撇除匯率影響的商品電商部門成長可能已在1月觸及約4%的低谷，2月顯示改善跡象。他也說，新興業務（Developing offerings ）營收年增32%至14億美元，撇除匯率影響則成長31%，主要來自台灣三位數的成長率。

酷澎預期，本季以固定匯率計算的總營收成長率將介於5%-10%。亞南德表示，未來幾個月的成長與獲利能力仍受抑制，反映個資外洩事件的餘波，但相關衝擊應會在今年底前逐步減弱。

酷澎強調，將「採取一切必要措施防止進一步損害，並持續強化防護措施，以避免事件重演」。酷澎南韓業務代理主管羅傑斯（Harold Rogers）說，始終未偵測到此事件所造成的任何客戶資料遭濫用，迄今也都沒發現二次傷害的證據。