Coupang 酷澎財報／第4季台灣市場年增三位數 呈高速成長

富邦媒（8454）momo購物的勁敵Coupang酷澎今日公布2025年第4季及全年財報，酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）先生表示，台灣成長動能持續加速，第4季營收年增率再度繳出三位數的高速成長表現。

金範錫認為，台灣市場的成長動能來自於不斷擴充的選品，從最初以快速消費品（FMCG）為主，逐步延伸至更多元的品類，同時受惠於倉儲物流與配送效率在速度與穩定性上的持續提升。

金範錫表示，如同酷澎於韓國零售業務的經驗，台灣的顧客體驗建立於酷澎一直致力的「最廣泛的選品、最具市場競爭力的價格、最佳配送體驗」，酷澎正逐步於台灣打造真正完整的零售、倉儲物流配送系統，包括直接採購、實體庫存，以及支持整體營運所需的人才與基礎建設。

為了持續搶進台灣市場，金範錫表示，酷澎已開始於台灣建立自有的最後一哩（Last-Mile）物流配送系統，旨在為台灣顧客提供已獲得韓國市場肯定的服務體驗。團隊正快速擴大服務範圍，目前已覆蓋台灣約70%地區，截至2025年12月已有約75%運量透過酷澎自有的最後一哩物流配送系統完成隔日配送。

金範錫強調，對台灣深具信心，顧客反應持續且強勁，支持成長動能，將持續積極投資，確保在滿足快速成長需求的同時 ，兼顧顧客體驗與長期擴展能力。

酷澎財務長 Gaurav Anand表示．新興業務（ Developing offerings ）本季營收達14億美元，年增長32%；撇除匯率影響則成長31%，主要來自台灣三位數的成長率。

酷澎2025年淨營收為345億美元，年增14%；撇除匯率影響則成長18%；毛利為101億美元，年增15%；撇除匯率影響則成長19%。毛利率為29.4%，年增19個基點；營業利益為4.73億美元，年增3,700萬美元；可歸屬Coupang股東者之淨利為2.08億美元，較上年增加5,400萬美元；稀釋後每股盈餘為0.11美元，年增0.03美元。