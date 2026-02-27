引進AI但不裁員？瑞穗金融集團計劃10年取代5,000行政職 盤算曝光

日本瑞穗金融集團宣布，未來10年內將引進人工智慧（AI），取代約5,000個行政職位，以提升營運效率和獲利能力。該集團強調，這項計劃並非裁員，而是希望透過全面導入AI，把人力資源轉移至更具價值的核心業務領域。

目前，瑞穗在其核心銀行部門及其他集團企業中約有1.5萬名行政人員，受影響的員工將被安置轉任其他職務。

日企正加速導入AI以應對勞動力短缺問題，日相高市早苗的政策也將AI投資列為重點。銀行業在推動數位轉型的同時，力求避免因大規模裁員而引發的反彈。

全球銀行業也在大力投資AI技術，以改進產品開發和風險管理等領域。例如摩根大通每年投入約20億美元發展AI技術，並宣稱這項投資每年產生的成本節約效益相當於該金額。