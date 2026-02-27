北約認證！iPhone搭載iOS 26可處理「限制級」機密 現行3C首例

北大西洋公約組織（NATO）已核准搭載iOS 26與iPadOS 26的iPhone與iPad，可處理最高達「限制級」（restricted）的機密資料。這項資格適用於一般市售裝置，而非軍規或政府專用硬體。

科技媒體ZDnet報導，「限制級」雖屬分級中最低層級，低於「機密」（confidential）與「秘密」（secret），但仍為機密資訊，定義為「一旦洩漏將不利於北約利益」的資訊。過去外界普遍認為，消費型手機難以承擔此類用途。

iPhone與iPad先前已通過德國聯邦資訊安全局（BSI）評估，獲准處理德國政府機密資料。完成技術測試與安全分析後，BSI如今再將兩款裝置列入《北約資訊保證產品目錄》，可在所有北約成員國使用，與傳統國防與政府供應商產品並列。

北約並未指定iPhone或iPad為官方設備，但此舉代表一般商用裝置已達政府機密使用門檻。

安全基礎來自蘋果的硬體與系統設計。新款裝置採用蘋果自家晶片，內建安全隔離區（Secure Enclave），可保護加密金鑰與生物辨識資料，並搭配Face ID、Touch ID與記憶體完整性防護等機制。iOS與iPadOS亦原生支援標準 VPN通訊協定。

蘋果安全工程與架構副總克爾斯提奇（Ivan Krstić）表示，過去政府級安全裝置往往需高度客製與大量投資，而蘋果將同等級防護整合至一般產品之中，並獲北約相關標準認證。

蘋果表示，這意味著運行iOS 26和iPadOS 26的現成設備無需「特殊軟體或設定」即可處理機密資訊，目前尚無其他消費型裝置取得相同認證。不過科技媒體The Verge指出，黑莓機10 2013年也曾獲得這類認證。