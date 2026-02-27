全球最大主權基金曝AI戰績：多次提前揪出風險 搶先市場出脫避損

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長Nicolai Tangen。NBIM負責管理全球最大主權財富基金。路透
全球規模最大、管理約2.2兆美元資產的主權財富基金近日披露，AI輔助投資管理後表現驚艷，已多次提前偵測到媒體與外部數據供應商未能揭露的風險，並在市場反應前出脫持股，避開潛在損失。

這檔基金由挪威央行投資管理公司（NBIM）負責營運。執行長Nicolai Tangen早已公開表態力推AI，甚至要求員工全面採用相關工具。該基金指出，在投資後24小時內，AI系統即可標示股票投資組合中新納入企業是否可能涉及強迫勞動、貪腐或詐欺等問題，這些資訊往往尚未見諸媒體。所有AI分析結果都會經過人工審核，該基金已多次藉此在市場反應前出清部位。

NBIM表示，AI應用範圍正擴大至投資組合風險管理及碳排放歸因分析，但尚未導入氣候情境分析。目前所有員工皆使用包括Anthropic旗下Claude在內的AI工具，基金暫無裁員計畫。

該基金坦言，因依道德準則排除軍火與菸草公司，已使其股票基準指數的累積報酬率減少約3.51個百分點。隨著地緣政治衝突推升軍工股行情，追蹤武器製造商的MSCI指數去年大漲75%，遠高於MSCI世界指數約20%的漲幅，相關排除政策的代價再受關注。挪威政府已啟動對該倫理框架的檢討。

與此同時，橡樹資本共同董事長Howard Marks在周四備忘錄中指出，AI吸收資料與辨識模式的能力，可能「如同指數化投資當年淘汰大量無法創造價值的主動型經理人一般，進一步提高行業門檻」，壓縮從業人數。

他認為，未來能留下來的投資人，將是在AI相對薄弱領域具優勢的人才，例如評估管理層能力、判斷新產品重要性，或處理缺乏歷史樣本的嶄新情境。

Marks指出，風險感知、品味與判斷力，仍是難以被演算法完全取代的關鍵能力。

指數化投資 風險 挪威

