Coupang酷澎財報／去年台灣業務三位數成長 12月75%訂單可次日達

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎公布2025年與2025年第4季財報，全年營收年增14%、達345億美元，營業利益為4.73億美元，成長8%。圖／Coupang酷澎提供
Coupang酷澎公布2025年與2025年第4季財報，全年營收年增14%、達345億美元，營業利益為4.73億美元，成長8%。圖／Coupang酷澎提供

Coupang酷澎公布2025年與2025年第4季財報，全年營收年增14%、達345億美元，營業利益為4.73億美元，成長8%。歸屬於股東的淨利益為2.08億美元，稀釋後每股盈餘為0.11美元。去年第4季營收為88億美元，年增11%。核心的產品電商 (Product Commerce) 部門表現，第4季營收達74億美元，毛利24億美元，活躍客戶數成長至2,460萬。

Coupang酷澎預期，2026年第1季合併營收年增率落在5%至10%之間 。

包含台灣在內的發展中業務 (Developing Offerings) （包含Coupang Eats、Play、國際業務及Farfetch）部門全年營收大幅成長38%至49億美元，第4季營收年增32%達14億美元。

Coupang酷澎執行長金範錫（Bom Kim）在財報法人會議中表示，發展中業務發展蓬勃，以台灣市場來說，台灣業務持續呈現三位數的爆發式成長 ，自家最後一哩物流已覆蓋台灣70%的區域，12月約75%的訂單實現「次日達」，在台灣銷售產品線從民生消費品 (FMCG) 擴張至更多類別。在台灣快速建立自有物流網絡，目前地理覆蓋率近70% ，12月有75%的包裹由自家車隊配送並達成次日達服務。

Coupang酷澎財務長Gaurav Anand表示，發展中業務部門營收達14億美元紀錄，主要由台灣市場領軍成長。該部門全年虧損9.95億美元 。

Coupang酷澎去年底爆發資安事件，也在財報中主動揭露，確認未涉及財務敏感資訊，但因特定一次性項目及資料安全事件對營運資金的短期影響，第4季歸屬於股東的淨損為2,600萬美元，稀釋後每股虧損0.01美元。Coupang酷澎調查確認，資安事件僅限於基本聯繫方式與訂單記錄，完全未涉及財務或支付卡數據、登錄密碼，Coupang酷澎並提供12億美元的補償代金券。此事件導致12月的營收與WOW會員成長速度短暫放緩，但2026年第1季的最新數據顯示，成長率已趨於穩定並呈現回升趨勢。

