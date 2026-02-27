酷澎個資外流事件 創辦人金範錫再度道歉

韓國電商酷澎（Coupang）去年爆發個資外洩事件，創辦人金範錫今天再度公開道歉。金範錫表示，為這件事情造成顧客的擔憂與不便致上歉意，也強調顧客是酷澎的目標與動力。

韓聯社報導，金範錫今天在業績會議上表示，「在詳細說明（去年）第4季業績之前，我想先就去年底公告的資料安全事故發言，對此次事件造成大家的擔憂與不便，再次致上歉意。」

報導指出，金範錫曾於去年12月28日發布書面道歉聲明，但這是他首次在公開場合發聲說明立場。

另外，韓國酷澎臨時執行長羅傑斯（Harold Rogers）表示，截至目前，尚未發現與此次事件相關的顧客資料遭濫用、或外洩資料被利用的情況；韓國警察廳及政府聯合調查團目前也未發現二次受害的證據。

羅傑斯強調，「這是前員工針對酷澎與顧客所犯下的罪行，已強烈要求依法審判，並在法律允許的最大範圍內予以懲處。」

他表示，部分政府機關調查已結束，但其他調查仍在進行中，「目前尚難預測調查結果、罰款規模或其他處置措施，但將全面配合政府調查」。

針對酷澎個資外洩事件，台灣數發部數產署24日表示，酷澎股份有限公司通報，經第三方資安公司鑑定，發現影響逾20萬名台灣用戶。數產署要求酷澎台灣通知受影響的用戶，且必須設立專屬客服管道、研擬補償方案，保障消費者權益。