快訊

少子化衝擊！修平科大通過與暨大合併案 近11億校產捐國家興學

地下室塗樹脂疑通風不良釀工人不適 高雄好市多工地遭勒令停工檢查

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

酷澎個資外流事件 創辦人金範錫再度道歉

中央社／ 首爾27日專電
Coupang酷澎去年底爆發南韓約3,370萬筆客戶個資外洩事件。路透
Coupang酷澎去年底爆發南韓約3,370萬筆客戶個資外洩事件。路透

韓國電商酷澎（Coupang）去年爆發個資外洩事件，創辦人金範錫今天再度公開道歉。金範錫表示，為這件事情造成顧客的擔憂與不便致上歉意，也強調顧客是酷澎的目標與動力。

韓聯社報導，金範錫今天在業績會議上表示，「在詳細說明（去年）第4季業績之前，我想先就去年底公告的資料安全事故發言，對此次事件造成大家的擔憂與不便，再次致上歉意。」

報導指出，金範錫曾於去年12月28日發布書面道歉聲明，但這是他首次在公開場合發聲說明立場。

另外，韓國酷澎臨時執行長羅傑斯（Harold Rogers）表示，截至目前，尚未發現與此次事件相關的顧客資料遭濫用、或外洩資料被利用的情況；韓國警察廳及政府聯合調查團目前也未發現二次受害的證據。

羅傑斯強調，「這是前員工針對酷澎與顧客所犯下的罪行，已強烈要求依法審判，並在法律允許的最大範圍內予以懲處。」

他表示，部分政府機關調查已結束，但其他調查仍在進行中，「目前尚難預測調查結果、罰款規模或其他處置措施，但將全面配合政府調查」。

針對酷澎個資外洩事件，台灣數發部數產署24日表示，酷澎股份有限公司通報，經第三方資安公司鑑定，發現影響逾20萬名台灣用戶。數產署要求酷澎台灣通知受影響的用戶，且必須設立專屬客服管道、研擬補償方案，保障消費者權益。

酷澎 韓國 個資

延伸閱讀

栽在自己發掘的台鹽綠能弊案 台南調查官一審重判2年

面試履歷總被「身家調查」 他崩潰：有在尊重個資？

影／警界彭于晏逮捕酒駕男窩他女友房5小時 再爆嘲笑被害人「笨」還查個資

監督外國對校園惡意影響 川普政府嚴查大學資金來源

相關新聞

前推特執行長狠裁4千名員工 稱AI效率更高「其他公司也會這麼做」

前推特執行長多西（Jack Dorsey）創立的支付公司Block 26日宣布，計畫裁撤超過4000名員工，約占公司總人...

IDC：2026年全球智慧手機出貨萎縮12.9％ 平價機時代恐告終

研究機構IDC指出，受前所未有的記憶體晶片短缺影響，2026年全球智慧手機市場恐大幅萎縮12.9%，形同遭遇「史無前例的...

華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Dis...

美股標普500指數、那指下跌 輝達業績難以平息投資人對AI的憂慮

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四下挫，此前人工智慧（AI）先鋒企業輝達（Nvidia）公布的財報未能令投資人滿意...

艾司摩爾High-NA EUV已能用於量產AI晶片 有助台積電製程跨大步

艾司摩爾（ASML）技術長皮特茲（Marco Pieters）對路透表示，下一代的高數值孔徑極紫外光（High-NA E...

派拉蒙收購華納撼動美新聞界！川普勢力拿下CNN恐裁他厭惡主播

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Dis...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。