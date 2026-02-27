派拉蒙收購華納撼動美新聞界！川普勢力拿下CNN恐裁他厭惡主播

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）的競標大戰，26日以派拉蒙勝出告終，而美國總統川普在媒體界的死對頭CNN，也可能因此納入他的盟友艾里森父子旗下。

NewsNation與好萊塢業界媒體Deadline報導，Netflix原先規劃將華納兄弟下的CNN等有線電視頻道分拆為獨立實體，但派拉蒙提出的是收購整家華納兄弟探索公司。隨著派拉蒙勝出，這項變化在CNN內部引發新一波憂慮：除了媒體整併常伴隨裁員與成本削減壓力外，CNN未來還可能與CBS同屬一個企業集團，納入派拉蒙天舞董事長兼執行長大衛・艾里森（David Ellison）旗下。

此外，外界也關注CNN未來的編採走向。天舞承諾在CBS增設新聞申訴專員，並聘請保守派智庫前負責人出任該職。艾里森隨後找來與川普關係密切的媒體人魏斯（Bari Weiss）擔任新聞部總編輯，本周還以川普盟友、共和黨參議員葛理翰（Lindsey Graham）的來賓身分，出席川普的國情咨文演說。

民主黨人已要求艾里森說明，是否曾就CNN的相關變動向川普做出任何保證。衛報2025年11月曾報導，白宮高層官員曾在內部討論中表達，偏好由派拉蒙收購華納，其中一名官員還曾與派拉蒙最大股東、艾里森的父親賴瑞．艾里森（Larry Ellison）討論CNN可能的節目變動。

賴瑞並未在派拉蒙擔任正式職務，但持有大量股份。根據知情人士說法，他經常與白宮方面保持聯繫，並在至少一次被形容為「非正式」的通話中，討論可能撤換部分據稱為川普所厭惡的CNN主持人，包括伯內特（Erin Burnett）與凱拉（Brianna Keilar）；知情人士透露，相關構想令白宮方面感到振奮。

此外，CNN知名主播古柏（Anderson Cooper）近日離開合作近20年的CBS旗艦新聞節目《60分鐘》，據稱他對魏斯暫緩播出一段檢視川普政府接受南非「白人種族滅絕」說法的節目感到不滿。隨著派拉蒙成功競標華納，魏斯未來可能再度成為古柏的上司。

一名媒體消息人士透露，若魏斯與古柏再次同處一個屋簷下，局面將「混亂且令人不舒服」。該人士說：「安德森真的不喜歡她，也不想替她工作，而且他目前仍是這家電視台的門面人物。」

不過，CNN董事長兼執行長湯普森（Mark Thompson）致函員工表示：「儘管在這段過程中外界出現各種揣測，我建議在掌握更多資訊之前，不要對未來妄下結論。」